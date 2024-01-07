الأولمبي الباجي يتوج بكأس السوبر التونسي بثنائية أمام النجم الساحلي

القاهرة - بوابة الوسط

تُوِّج فريق الأولمبي الباجي بلقب كأس السوبر التونسي لكرة القدم بعد تغلبه على النجم الساحلي بنتيجة 2 - صفر مساء اليوم الأحد في المباراة التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي.

صراع تكتيكي بكأس السوبر التونسي

سجل هدفي المباراة لامين با والبشير المقدم في الدقيقتين 44 و98، ليحقق الأولمبي الباجي بذلك لقب كأس السوبر التونسي للمرة الثانية في تاريخه بعد تتويج بأول لقب لكأس السوبر في العام 1995.

بدأ فريق النجم الساحلي اللقاء بضغط هجومي، إلا أن حسابات مديره الفني عماد بن يونس ارتبكت فاضطر لإجراء تبديلين في وقت مبكر.

أما المدير الفني لفريق الأولمبي الباجي مراد العقبي فقد أجاد تنظيم صفوفه ونفذ خطة دفاعية منعت الخطورة كثيرًا عن الحارس عبدالسلام الحلاوي.

وفي توقيت مثالي استغل ريان الدربالي خطأ من علي الجمل حارس مرمى النجم الساحلي، ليمرر كرة إلى المالي لامين با ليسجل الهدف الأول للأولمبي الباجي.

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وفي الوقت بدل الضائع، نجح عثمان كومباسا في الانطلاق بسرعة هائلة ومجهود فردي رائع ليمرر كرة إلى بشير المقدم ليسدد بقوة في الشباك مسجلًا الهدف الثاني الذي ضمن لفريقه التتويج بكأس السوبر التونسي.