شاهد.. سقوط مفاجئ للجزائري أندي ديلور يثير الرعب خلال نهائي كأس نجوم قطر

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت مباراة أم صلال والعربي في نهائي كأس نجوم قطر التي أقيمت مساء اليوم السبت واقعة مثيرة بعد سقوط المهاجم الجزائري أندي ديلور مغشيًا عليه ودخوله في نوبة تشنج.

سقوط مفاجئ وتشنج لديلور

وبعد عشر دقائق من تسجيله للهدف الأول لفريقه أم صلال وتحديدًا في الدقيقة 16 بدأت حالة الإعياء الشديد تظهر على أندي ديلور (32 عامًا) الذي سرعان ما سقط على أرض الملعب مغشيًا عليه ثم دخل في نوبة تشنج، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

وتدخلت الأطقم الطبية الموجودة في الملعب بشكل سريع لإسعاف اللاعب.

وفقًا لتقارير صحفية، جرى استئناف المباراة بعد ذلك بشكل طبيعي قبل أن يتواجد ديلور فيما بعد على مقاعد البدلاء لاستكمال النصف الثاني من اللقاء.

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وانضم ديلور لصفوف أم صلال الصيف الماضي قادمًا من نانت الفرنسي، وسجل خمسة أهداف وصنع أربعة أهداف خلال 12 مباراة شارك فيها مع فريقه القطري.