باريس سان جيرمان يتوج بلقب كأس السوبر الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط

توج باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بفوزه على تولوز 2-صفر على ملعب بارك دي برانس، وهو اللقب الثاني عشر في تاريخ النادي الفرنسي.

باريس سان جيرمان يتقدم مبكرا

افتتح لي كانغ-إين التسجيل لباريس سان جيرمان بعد ثلاث دقائق من انطلاق المباراة قبل أن يضاعف كيليان مبابي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 44.

يعد هذا هو باكورة ألقاب باريس سان جيرمان تحت قيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي، بحسب وكالة «فرانس برس».

وعاد إلى صفوف باريس سان جيرمان جناحه الدولي عثمان ديمبيليه بعد غيابه عن الملاعب منذ الشهر الماضي لإصابة في العضلات الخلفية لفخذه، في حين لعب كيليان مبابي في مركز قلب الهجوم، وشغل مركز الجناح الأيسر برادلي باركولا.

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يذكر أن مبابي بات اعتبارا من مطلع العام الحالي حرا في التعاقد مع أي ناد، لأن عقده مع النادي الباريسي ينتهي في 30 يونيو المقبل، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق لتمديده حتى الآن.