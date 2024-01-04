  • Alwasat News
Atwasat

باريس سان جيرمان يتوج بلقب كأس السوبر الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 يناير 2024, 05:41 مساء
باريس سان جيرمان يتوج بلقب كأس السوبر الفرنسي
لاعبو فريق باريس سان جيرمان عقب التتويج بكأس السوبر الفرنسي الأربعاء 3 يناير 2024 (إكس)
alwasat radio

توج باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بفوزه على تولوز 2-صفر على ملعب بارك دي برانس، وهو اللقب الثاني عشر في تاريخ النادي الفرنسي.

باريس سان جيرمان يتقدم مبكرا
افتتح لي كانغ-إين التسجيل لباريس سان جيرمان بعد ثلاث دقائق من انطلاق المباراة قبل أن يضاعف كيليان مبابي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 44.

يعد هذا هو باكورة ألقاب باريس سان جيرمان تحت قيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي، بحسب وكالة «فرانس برس».

وعاد إلى صفوف باريس سان جيرمان جناحه الدولي عثمان ديمبيليه بعد غيابه عن الملاعب منذ الشهر الماضي لإصابة في العضلات الخلفية لفخذه، في حين لعب كيليان مبابي في مركز قلب الهجوم، وشغل مركز الجناح الأيسر برادلي باركولا.

شاهد.. إيقاف حارس باريس سان جيرمان مباراتين بسبب الخشونة
«ليكيب» تكشف خدعة نيمار لنادي باريس سان جيرمان

يذكر أن مبابي بات اعتبارا من مطلع العام الحالي حرا في التعاقد مع أي ناد، لأن عقده مع النادي الباريسي ينتهي في 30 يونيو المقبل، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق لتمديده حتى الآن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية!

كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية!
طائرة الأهلي بنغازي تجتاز النصر في الدوري الليبي

طائرة الأهلي بنغازي تجتاز النصر في الدوري الليبي
التشكيلية الفلسطينية أمل أبو السبح تحوّل الأطلال إلى معرض فني (صور)

التشكيلية الفلسطينية أمل أبو السبح تحوّل الأطلال إلى معرض فني (صور)
شاهد في «اقتصاد بلس»: هل تنقذ مدارس المستقبل قطاع التعليم؟

شاهد في «اقتصاد بلس»: هل تنقذ مدارس المستقبل قطاع التعليم؟
المنتخب الوطني لكرة السلة يحرز فضية البطولة العربية أمام نظيره المصري

المنتخب الوطني لكرة السلة يحرز فضية البطولة العربية أمام نظيره المصري
مسرحية «رسائل» الليبية تتحصل على جائزة أفضل نص في مهرجان مسرح الشارع العراقي

مسرحية «رسائل» الليبية تتحصل على جائزة أفضل نص في مهرجان مسرح الشارع العراقي
تقرير: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المشهد الثقافي الفلسطيني لعام 2023

تقرير: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المشهد الثقافي الفلسطيني لعام 2023
كاريكاتير حليم - انطلاق مشارع إعادة إعمار درنة

كاريكاتير حليم - انطلاق مشارع إعادة إعمار درنة
نادر كارة لـ«بوابة الوسط»: المدرب الأجنبي للناشئين في ليبيا مهم جدًا

نادر كارة لـ«بوابة الوسط»: المدرب الأجنبي للناشئين في ليبيا مهم جدًا
الصور: حجز الدعوى الجنائية بشأن كارثة درنة للحكم في 11 يناير

الصور: حجز الدعوى الجنائية بشأن كارثة درنة للحكم في 11 يناير
ولادة طفلتين توأمين كرواتيتين في سنتين مختلفتين

ولادة طفلتين توأمين كرواتيتين في سنتين مختلفتين
الصور: اكتشاف شبهة جنائية في أكثر من 11 ألف قيد عائلي

الصور: اكتشاف شبهة جنائية في أكثر من 11 ألف قيد عائلي
جهاز مكافحة المخدرات يعتمد إجراءات جديدة لعام 2024

جهاز مكافحة المخدرات يعتمد إجراءات جديدة لعام 2024
هل تطبّق ليبيا قانون تجريم العلاقات مع «إسرائيل» بـ«أثر رجعي»؟

هل تطبّق ليبيا قانون تجريم العلاقات مع «إسرائيل» بـ«أثر رجعي»؟
تقرير دولي: الحقول النفطية البحرية تلعب دورًا محدودًا في ليبيا

تقرير دولي: الحقول النفطية البحرية تلعب دورًا محدودًا في ليبيا
ماليزيا تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بـ«العدل الدولية»

ماليزيا تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بـ«العدل الدولية»
شاهد في «وسط الخبر»: ماذا حدث في منزل الصادق الغرياني؟

شاهد في «وسط الخبر»: ماذا حدث في منزل الصادق الغرياني؟
شاهد في «ملعب الوسط»: إحصاءات الجولة الثامنة.. وأسبوع سقوط المدربين

شاهد في «ملعب الوسط»: إحصاءات الجولة الثامنة.. وأسبوع سقوط المدربين
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مبابي يتحرر مع بداية 2024.. فهل يفجر قنبلة طال انتظارها؟
مبابي يتحرر مع بداية 2024.. فهل يفجر قنبلة طال انتظارها؟
نادال يعود للانتصارات أمام تيم بعد غياب عام عن ملاعب التنس
نادال يعود للانتصارات أمام تيم بعد غياب عام عن ملاعب التنس
خسارة صادمة لديوكوفيتش أمام دي مينور في كأس يونايتد للتنس
خسارة صادمة لديوكوفيتش أمام دي مينور في كأس يونايتد للتنس
الحكم على الجزائري عطال بالسجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التحريض على الكراهية
الحكم على الجزائري عطال بالسجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة ...
الغيابات تضرب الكبار قبل كأس الأمم الأفريقية
الغيابات تضرب الكبار قبل كأس الأمم الأفريقية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عطال يزين قائمة المنتخب الجزائري لأمم أفريقيا 2024
عطال يزين قائمة المنتخب الجزائري لأمم أفريقيا 2024...
(فيديو) المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة يتأهل لنهائي أمم أفريقيا 2023 ويترشح لكأس العالم
(فيديو) المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة يتأهل لنهائي أمم......
راتكليف يستحوذ على 25% من أسهم مانشستر يونايتد
راتكليف يستحوذ على 25% من أسهم مانشستر يونايتد...
رابطة الدوري الإنجليزي تجدّد رفضها لدوري السوبر الأوروبي
رابطة الدوري الإنجليزي تجدّد رفضها لدوري السوبر الأوروبي...
كأس آسيا: عمر السومة خارج قائمة سورية الأولية
كأس آسيا: عمر السومة خارج قائمة سورية الأولية...
المزيد
بوفون يقدم اقتراحا ثوريا وغريبا لتطوير لوائح كرة القدم
بوفون يقدم اقتراحا ثوريا وغريبا لتطوير لوائح كرة القدم...
باريس سان جيرمان يتوج بلقب كأس السوبر الفرنسي
باريس سان جيرمان يتوج بلقب كأس السوبر الفرنسي...
رونالدو يفوز بجائزة «غلوب سوكر» كأفضل هداف في 2023
رونالدو يفوز بجائزة «غلوب سوكر» كأفضل هداف في 2023...
الغيابات تضرب الكبار قبل كأس الأمم الأفريقية
الغيابات تضرب الكبار قبل كأس الأمم الأفريقية...
الحكم على الجزائري عطال بالسجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التحريض على الكراهية
الحكم على الجزائري عطال بالسجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة ......
المزيد