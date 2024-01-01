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الشرطة الكينية تعتقل شخصين متهمين بقتل العداء الأوغندي كيبلاغات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 يناير 2024, 01:15 مساء
الشرطة الكينية تعتقل شخصين متهمين بقتل العداء الأوغندي كيبلاغات
العداء الأوغندي بنجامين كيبلاغات. (أرشيفية : الإنترنت)
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أعلنت الشرطة الكينية الإثنين القبض على شخصين على صلةٍ بحادثة طعن العداء الأوغندي بنجامين كيبلاغات، الذي عُثر عليه ميتاً داخل سيارة في ضواحي منطقة ريفت فاليه مقر عديد العدائين الأفارقة في المسافات الطويلة.

وقال ستيفن أوكال قائد الشرطة لوكالة «فرانس برس» إن الرجُلين اللذين يُعتقد أنهما في الثلاثينيات من العمر، اعتُقلا على مشارف مدينة إلدوريت، خامس أكبر المدن في البلد. وأضاف «إن المشتبه بهما مجرمَين معروفين وكانا يُرهبان الناس».

وأكمل «نحن في مرحلةٍ متقدمة من التحقيقات ومن المحتمل أن نحيلهما إلى المحكمة الثلاثاء». ودافع كيبلاغات المولود في كينيا (34 عاماً) عن ألوان أوغندا في سباق ثلاثة آلاف م موانع في المحافل الدولية وتحديداً في الألعاب الأولمبية وبطولات العالم لألعاب القوى.

العثور على جثة العداء الكيني مصابا
وعُثر على جثة العداء في سيارته مساء السبت الماضي مصاباً بجرحٍ عميقٍ في رقبته. وبينما لا يزال الدافع خلف الجريمة غير معروف، فإن الشرطة قالت إن المشتبه بهما كمِنا لكيبلاغات وقد صدَم دراجتهما النارية بسيارته.

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وأضاف أوكال «ربما دفعهما هذا إلى العُنف، اعتُقل المشتبه بهما وبحوزة أحدهما سكين يُمكن أن يكون قد استخدمه في الاعتداء».

الحداث بعد مقتل العداءة أغنيس
ووصل كيبلاغات إلى نصف نهائي أولمبياد لندن 2012 ونافس في ريو أيضا العام 2016.

وتأتي وفاته في أعقاب جريمة مقتل العداءة الكينية أغنيس تيروب (25 عاماً) في أكتوبر 2021، التي عُثر عليها مطعونة في منزلها، وقُبض على زوجها الذي وُجهت إليه تهمة القتل.

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