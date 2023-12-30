  • Alwasat News
Atwasat

الديك الفرنسي لوريس يطير للدوري الأميركي بعد إنهاء عقده مع توتنهام

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 ديسمبر 2023, 04:19 مساء
الديك الفرنسي لوريس يطير للدوري الأميركي بعد إنهاء عقده مع توتنهام
الفرنسي هوغو لوريس حارس توتنهام يُحيي الجماهير بعد الفوز على كريستال بالاس ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، 4 يناير 2023. (فرانس برس)
alwasat radio

أنهى الحارس الفرنسي هوغو لوريس عقده مع نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم السبت، للانتقال إلى لوس أنجليس الأميركي، بحسب ما علمت وكالة «فرانس برس» من مصدر مطلّع على المفاوضات.

وانضم الحارس الدولي السابق إلى توتنهام العام 2012 قادماً من أولمبيك ليون الفرنسي، وكان يفترض أن ينتهي عقده في يونيو 2024، حسب «فرانس برس».

«كاف» يعلن القائمة النهائية لمرشحات جوائز الأفضل في القارة الأفريقية
صلاح ينافس ماني وميندي ضمن قوائم «كاف» النهائية لمرشحي جوائز الأفضل في أفريقيا

وسيُكرّم نادي شمال لندن حارسه، الذي حمل شارة القيادة لثماني سنوات، والفائز بلقب كأس العالم 2018 مع «الديوك»، في المباراة أمام ضيفه بورنموث الأحد، ضمن المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وابتعد حارس نيس السابق عن الفريق في الصيف الماضي، بعدما أبدى رغبته في اكتشاف خيارات أخرى بعد 11 عاماً مع «السبيرز».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دراسة: «الصيام المتقطع» يقلل نسب الإصابة بألزهايمر

دراسة: «الصيام المتقطع» يقلل نسب الإصابة بألزهايمر
«مئوية ليبيا» الحلقة (3): السنوسية.. حركة وصراع ونضال

«مئوية ليبيا» الحلقة (3): السنوسية.. حركة وصراع ونضال
«ملعب الوسط»: بالأرقام.. من تفوق في الكلاسيكو بين الأهلي بنغازي والأخضر؟

«ملعب الوسط»: بالأرقام.. من تفوق في الكلاسيكو بين الأهلي بنغازي والأخضر؟
ليبيا بالعلامة الكاملة تواجه الصومال في كأس سلة العرب بالقاهرة

ليبيا بالعلامة الكاملة تواجه الصومال في كأس سلة العرب بالقاهرة
«بودكاست ويڤ»: Podcast Wave: Kwifya X Baya

«بودكاست ويڤ»: Podcast Wave: Kwifya X Baya
«تحقيقات»: الميزانية اللغز!

«تحقيقات»: الميزانية اللغز!
نتائج مثيرة قبل الجولة الثامنة في بطولة ليبيا للشطرنج

نتائج مثيرة قبل الجولة الثامنة في بطولة ليبيا للشطرنج
كاريكاتير خيري - شخصيات 2023 في ليبيا

كاريكاتير خيري - شخصيات 2023 في ليبيا
اكتشاف «تقويم سماوي» في مقبرة صينية قديمة!

اكتشاف «تقويم سماوي» في مقبرة صينية قديمة!
«لامبورغيني» تدخل عالم السيارات الكهربائية بـ«لانزادور كونسبت»

«لامبورغيني» تدخل عالم السيارات الكهربائية بـ«لانزادور كونسبت»
«فرسان السلة» يهزمون الجزائر في البطولة العربية

«فرسان السلة» يهزمون الجزائر في البطولة العربية
جنوب أفريقيا تتهم «إسرائيل» أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب أعمال إبادة في غزة

جنوب أفريقيا تتهم «إسرائيل» أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب أعمال إبادة في غزة
«غوغل» توافق على تسوية دعوى قضائية تتعلق بخصوصية المستهلك بقيمة 5 مليارات دولار

«غوغل» توافق على تسوية دعوى قضائية تتعلق بخصوصية المستهلك بقيمة 5 مليارات دولار
شاهد.. المقاومة الفلسطينية تدمر دبابات للاحتلال شرق قطاع غزة

شاهد.. المقاومة الفلسطينية تدمر دبابات للاحتلال شرق قطاع غزة
شاهد.. المقاومة الفلسطينية تدمر دبابات للاحتلال شرق قطاع غزة

شاهد.. المقاومة الفلسطينية تدمر دبابات للاحتلال شرق قطاع غزة
فرانس24: أخبار سارة في 2023 رغم الأحداث المؤسفة

فرانس24: أخبار سارة في 2023 رغم الأحداث المؤسفة
نزاعات قانونية تترقب «ميكي ماوس» بعد انتهاء صلاحية حقوق المؤلف

نزاعات قانونية تترقب «ميكي ماوس» بعد انتهاء صلاحية حقوق المؤلف
شاهد في «صباح الوسط»: الطريقة الصحيحة لتناول البهارات

شاهد في «صباح الوسط»: الطريقة الصحيحة لتناول البهارات
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
العداءة الأميركية شاكاري ريتشاردسون ملكة الـ100 متر تتحول لأبرز الظواهر
العداءة الأميركية شاكاري ريتشاردسون ملكة الـ100 متر تتحول لأبرز ...
مسيرة مذهلة تمنح ليونيل ميسي كرته الذهبية الثامنة
مسيرة مذهلة تمنح ليونيل ميسي كرته الذهبية الثامنة
أنشيلوتي يمدد عقده مع ريال مدريد حتى يونيو 2026
أنشيلوتي يمدد عقده مع ريال مدريد حتى يونيو 2026
البرازيل تُحيي الذكرى الأولى لرحيل بيليه.. وناديه الوحيد يهبط للمرة الأولى في تاريخه
البرازيل تُحيي الذكرى الأولى لرحيل بيليه.. وناديه الوحيد يهبط ...
الأعلى للرياضة: الاحتلال قتل مئات الرياضيين ودمّر العديد من المنشآت بالقطاع
الأعلى للرياضة: الاحتلال قتل مئات الرياضيين ودمّر العديد من ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فيكتور أوسيمين أفضل لاعب أفريقي لعام 2023
فيكتور أوسيمين أفضل لاعب أفريقي لعام 2023...
(فيديو) المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة يتأهل لنهائي أمم أفريقيا 2023 ويترشح لكأس العالم
(فيديو) المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة يتأهل لنهائي أمم......
راتكليف يستحوذ على 25% من أسهم مانشستر يونايتد
راتكليف يستحوذ على 25% من أسهم مانشستر يونايتد...
رابطة الدوري الإنجليزي تجدّد رفضها لدوري السوبر الأوروبي
رابطة الدوري الإنجليزي تجدّد رفضها لدوري السوبر الأوروبي...
غدا.. الاتحاد والأهلي في «ديربي» عربي خالص بكأس العالم للأندية
غدا.. الاتحاد والأهلي في «ديربي» عربي خالص بكأس العالم ......
المزيد
عطال يزين قائمة المنتخب الجزائري لأمم أفريقيا 2024
عطال يزين قائمة المنتخب الجزائري لأمم أفريقيا 2024...
تشانغ تفاجئ فوندروشوفا بطلة ويمبلدون في كأس يونايتد للتنس
تشانغ تفاجئ فوندروشوفا بطلة ويمبلدون في كأس يونايتد للتنس...
الديك الفرنسي لوريس يطير للدوري الأميركي بعد إنهاء عقده مع توتنهام
الديك الفرنسي لوريس يطير للدوري الأميركي بعد إنهاء عقده مع ......
الأعلى للرياضة: الاحتلال قتل مئات الرياضيين ودمّر العديد من المنشآت بالقطاع
الأعلى للرياضة: الاحتلال قتل مئات الرياضيين ودمّر العديد من ......
البرازيل تُحيي الذكرى الأولى لرحيل بيليه.. وناديه الوحيد يهبط للمرة الأولى في تاريخه
البرازيل تُحيي الذكرى الأولى لرحيل بيليه.. وناديه الوحيد ......
المزيد