الديك الفرنسي لوريس يطير للدوري الأميركي بعد إنهاء عقده مع توتنهام

القاهرة - بوابة الوسط

أنهى الحارس الفرنسي هوغو لوريس عقده مع نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم السبت، للانتقال إلى لوس أنجليس الأميركي، بحسب ما علمت وكالة «فرانس برس» من مصدر مطلّع على المفاوضات.

وانضم الحارس الدولي السابق إلى توتنهام العام 2012 قادماً من أولمبيك ليون الفرنسي، وكان يفترض أن ينتهي عقده في يونيو 2024، حسب «فرانس برس».

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وسيُكرّم نادي شمال لندن حارسه، الذي حمل شارة القيادة لثماني سنوات، والفائز بلقب كأس العالم 2018 مع «الديوك»، في المباراة أمام ضيفه بورنموث الأحد، ضمن المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وابتعد حارس نيس السابق عن الفريق في الصيف الماضي، بعدما أبدى رغبته في اكتشاف خيارات أخرى بعد 11 عاماً مع «السبيرز».