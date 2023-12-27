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العداءة الأميركية شاكاري ريتشاردسون ملكة الـ100 متر تتحول لأبرز الظواهر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 09:51 صباحا
العداءة الأميركية شاكاري ريتشاردسون ملكة الـ100 متر تتحول لأبرز الظواهر
العداءة الأميركية الرائعة شاكاري ريتشاردسون. (أرشيفية : الإنترنت)
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في يوم الإثنين 21 أغسطس 2023، قبيل الساعة العاشرة مساء في بودابست، توّجت العداءة الأميركية الرائعة شاكاري ريتشاردسون بطلة للعالم في سباق 100 متر وفازت بأول لقب عالمي لها في المسافة الملكة لمسابقات ألعاب القوى.

بعمر الثالثة والعشرين، خاضت ريتشاردسون أولى مشاركاتها الكبرى بعد العودة من إيقاف نتيجة سقوطها في فحص للمنشطات أظهر تعاطيها للقنب قبل أولمبياد طوكيو الذي أقيم صيف 2021، وذلك بعد فشلها في التأهل لمونديال 2022 الذي أقيم على الأراضي الأميركية في يوجين، متأثرة بمشاكلها الرياضية والشخصية، حسب «فرانس برس».

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ومنذ بداية 2023 ردّدت ابنة ولاية تكساس متحدية «أنا لم أعد، أنا أفضل»، في عبارة انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تحظى بمتابعة أكبر بكثير من النجمات الكبيرات الأخريات في رياضتها.

البطلة الأميركية تسجل زمنا قياسيا
مساء ذلك الإثنين في بودابست، كانت ريتشاردسون في الخانة التاسعة على خط الانطلاق بعدما بلغت النهائي بصعوبة كواحدة من أسرع خاسرتين إثر بداية سيئة في نصف النهائي. وكالعادة، كانت بدايتها متوسطة لكنها شقت طريقها كالسهم في الأمتار الأخيرة، مسجلة زمنا قياسيا للبطولة قدره 10.65 ثوان، في طريقها للتفوق على الجامايكيتين شيريكا جاكسون الثانية والفائزة باللقب خمس مرات شيلي آن فرايزر برايس الثالثة.

ريتشاردسون تلتقط أنفاسها وتقول: لقد عدت.. لقد عدت
وصرخت ريتشاردسون بعدما التقطت أنفاسها «لقد عدت، لقد عدت»، مضيفة أن هذا الدرس الذي تعلمته هو للآخرين الذين يسعون للاستلهام من فوزها. وأضافت «لا تستسلموا أبدا. لا تسمحوا أبدا لوسائل الإعلام أو الغرباء بإحباطكم، لكن اسمحوا لأنفسكم فقط بالقتال وتقرير مصيركم».

وعودتها اكتملت بعد أربعة أيام بإحرازها برونزية سباق 200 متر، ثم ذهبية التتابع 4 مرات 100 متر مع منتخب بلادها في اليوم التالي.

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