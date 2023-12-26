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قبلة مدمرة عكرت صفو إنجاز الإسبانيات تعصف بروبياليس في 2023

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 ديسمبر 2023, 06:58 مساء
قبلة مدمرة عكرت صفو إنجاز الإسبانيات تعصف بروبياليس في 2023
الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس يحمل اللاعبة أثينا ديل كاستيلو بعد فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات في أستراليا، 20 أغسطس 2023. (فرانس برس)
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أن تتوج بلقب بأهمية كأس العالم للمرة الأولى في تاريخك، فهذا إنجاز يجب أن يتصدر العناوين لأسابيع عدة. لكن قبلة رئيس الاتحاد لوريس روبياليس على شفتي إحدى اللاعبات عكرت على المنتخب الإسباني فرحة الفوز بمونديال السيدات في كرة القدم وباتت حديث الإعلام المحلي والدولي.

احتاج المنتخب الإسباني إلى ثلاث مشاركات فقط في النهائيات العالمية كي يتوج بطلا بالفوز في النهائي على إنجلترا بطلة أوروبا 1-0، أمام 75 ألف متفرج ضجت بهم مدرجات ملعب «أستراليا ستاديوم» في سيدني، حسب «فرانس برس».

قبلة روبياليس أوصلته إلى الهاوية
وفي خضم الاحتفال بالإنجاز على أرض الملعب، قرر رئيس الاتحاد روبياليس تقدير جهود المهاجمة جيني هيرموسو بتقبيلها على شفتيها قسريا في خطوة أوصلته إلى الهاوية ليس فقط بخسارته منصبه، بل بتوقيفه من قبل الاتحاد الدولي «فيفا» عن أي نشاط كروي لمدة ثلاثة أعوام.

هيرموسو تستنكر التصرف المتحيز جنسيا
وفي حين استنكرت هيرموسو التصرف «المتحيز جنسيا وغير المناسب ومن دون أي موافقة» من جانبها، تمسك روبياليس لفترة طويلة بقوله إن الأمر مجرد «قبلة صغيرة بالتراضي»، قبل أن يستقيل في 10 سبتمبر.

إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني السابق روبياليس لمدة 3 سنوات بأمر «فيفا»
اتهام لويس روبياليس بـ«الاعتداء الجنسي» يضعه على طريق الاعتقال

عمل عفوي مدفوعا بمشاعر اللحظة والسعادة
وقال روبياليس لبرنامج «توك تي في» الذي يقدمه الإعلامي بيرس مورغان «ما حصل بيننا هو عمل عفوي، عمل متبادل، عمل وافق عليه الطرفان، وكان مدفوعا بمشاعر اللحظة والسعادة، لذلك أؤكد أن هذه حقيقة ما حدث».

رئيس الاتحاد: طلبت الإذن للقبلة
وجزم الرجل البالغ 46 عاما أن القبلة غير مرتبطة بأبعاد جنسية، بعدما سبق أن قارن سلوكه بكيفية تصرفه مع بناته، مشددا «كانت نواياي نبيلة، مليئة بالحماس، وغير جنسية 100%، وأكرر 100%».

وكرر روبياليس أنه طلب الإذن للقبلة، وأقر بأن تصرفه كان خاطئا بصفته رئيسا للاتحاد.

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