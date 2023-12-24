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أتلتيكو يستفيد من مباراته المؤجلة لإنهاء العام ثالثًا في «الليغا»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 ديسمبر 2023, 06:40 مساء
أتلتيكو يستفيد من مباراته المؤجلة لإنهاء العام ثالثًا في «الليغا»
أتلتيكو مدريد في مباراته المؤجلة بـ«الليغا» أمام ضيفه إشبيلية. (إنترنت)
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استفاد أتلتيكو مدريد من مباراته المؤجلة من المرحلة الرابعة للدوري الإسباني في كرة القدم «الليغا» أمام ضيفه إشبيلية على أكمل وجه بفوزه 1-0 السبت، لينهي هذا العام وهو في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام برشلونة.

وكانت المباراة مقررة في الثالث من سبتمبر لكنها أُرجئت بسبب الأحوال الجوية في العاصمة مدريد، وقد استغلها أتلتيكو كي يعوض تعثره الثلاثاء على أرضه أمام خيتافي 3-3 وينهي العام ثالثًا بفارق الأهداف أمام برشلونة، على أمل أن يبدأ 2024 بأفضل طريقة من خلال الفوز على مضيفه جيرونا، الوصيف بفارق الأهداف عن ريال المتصدر، في الثالث من الشهر المقبل، حسب «فرانس برس».

إشبيلية يعود لينتكس مع مدربه الجديد كيكي
وفي الجهة المقابلة، عاد إشبيلية لينتكس بعدما حقق بداية واعدة الثلاثاء بقيادة مدربه الجديد كيكي سانشيس فلوريس بالفوز على مضيفه غرناطة بثلاثية نظيفة.

وبهزيمته الثالثة تواليًا أمام أتلتيكو الذي لم يخسر على أرضه في الدوري أمام منافسه الأندلسي منذ 28 سبتمبر 2008 (0-1)، تجمد رصيد إشبيلية عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.
 

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