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توتنهام ينهي مسيرة إيفرتون.. ووست هام يعمق جراح مانشستر يونايتد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 ديسمبر 2023, 06:27 مساء
توتنهام ينهي مسيرة إيفرتون.. ووست هام يعمق جراح مانشستر يونايتد
مباراة وست هام يونايتد ضد مانشستر يونايتد على استاد لندن، 23 ديسمبر 2023. (رويترز)
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أنهى توتنهام هوتسبير مسيرة إيفرتون المتميزة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز 2-1 في مباراة مثيرة أقيمت على ملعبه السبت ليعود للمربع الذهبي.

من جهة أخرى، عمَّق وست هام جراح يونايتد الذي يخسر ثامن مباراة له الموسم الجاري. وستزيد الهزيمة الثامنة ليونايتد في الدوري من الضغط على المدرب إريك تن هاغ الذي تعرض للسخرية من جماهير وست هام السعيدة قبل صافرة النهاية، حسب «فرانس برس».

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ويدين توتنهام بفوزه إلى كل من البرازيلي ريتشارليسون والكوري الجنوبي هيونغ مين سون اللذين سجلا الهدفين، قبل أن يقلّص البرتغالي أندريه غوميش النتيجة.

تفوق لتوتنهام يضعه في المركز الرابع  
ورفع توتنهام رصيده إلى 36 نقطة ليتقدم الى المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، مستفيدًا من غياب مانشستر سيتي حامل اللقب عن مباريات نهاية الأسبوع بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية التي أحرز لقبها على حساب فلوميننسي البرازيلي بعد أن تغلب عليه في النهائي 4-0.

وست هام يزيد جراح مانشستر يونايتد
وهذا الفوز الثالث تواليًا لتوتنهام في الدوري، فيما تلقى إيفرتون خسارته الأولى بعد 4 انتصارات متتالية ليحتل المركز السادس عشر بـ 16 نقطة.
 وعمق وست هام جراح مانشستر يونايتد ملحقًا به خسارة ثامنة هذا الموسم، ليصعد إلى المركز السادس، في حين تراجع يونايتد إلى الثامن.

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