رأسية الصربي فلاهوفيتش تُنقذ يوفنتوس مجددًا

القاهرة - بوابة الوسط

أنقذ الصربي البديل دوشان فلاهوفيتش فريقه يوفنتوس من السقوط بفخ التعادل للمرة الثانية تواليًا عندما سجّل له هدف الفوز في آخر عشر دقائق أمام مضيفه فروزينوني 2-1 السبت في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقلّص يوفنتوس الذي تعادل مع جنوى 1-1 في المرحلة الماضية الفارق إلى نقطة (41-40) مع المتصدر إنتر الذي يستقبل ليتشي في وقت لاحق. وجاءت المباراة صعبة على «السيدة العجوز» أمام فروزينوني الذي أسقط نابولي حامل اللقب برباعية نظيفة في دور الـ16 من مسابقة الكأس، وقد يلاقي يوفنتوس مرّة ثانية في ربع النهائي بحال فوز الأخير على ساليرنيتانا، حسب «فرانس برس».

- يوفنتوس يزيد أوجاع نابولي وينتزع الصدارة من إنتر

وافتقد يوفنتوس لجهود مويز كين وماتيا دي شيليو، فيما شارك لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو رغم شكوك حيال إصابته. كما خسر في هذه المباراة جهود البرازيلي أليكس ساندرو ومانويل لوكاتيلي للإصابة أيضًا.