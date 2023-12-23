وست هام يلحق الهزيمة الثامنة بمانشستر يونايتد في «البريميرليغ»

القاهرة - بوابة الوسط

عمّق وست هام جراح مانشستر يونايتد ملحقًا به خسارة ثامنة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليغ» بهدفين نظيفين السبت ضمن المرحلة الثامنة عشرة.

وصعد وست هام إلى المركز السادس موقتًا (30 نقطة)، في حين تراجع يونايتد إلى الثامن (28)، وهذه المباراة الرابعة تواليًا يفشل «الشياطين الحمر» بتحقيق الفوز فيها كما التسجيل ضمن جميع المسابقات للمرة الأولى منذ 1992، حسب «فرانس برس».

الخسائر تتوالى على مانشستر يونايتد

وخسر يونايتد 13 مباراة في مختلف المسابقات قبل عيد الميلاد للمرة الأولى منذ موسم 1930-1931 عندما حلّ أخيرًا. وشهدت المباراة المشاركة الرسميّة الأولى لقلب الدفاع الفرنسي الشاب ويلي كامبوالا (19 عامًا) الصاعد من فريق الشباب ليلعب إلى جانب الأيرلندي الشمالي المخضرم جوني إيفانز مع يونايتد.

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وبات هذا الثنائي التاسع المختلف يعتمد عليه المدرب الهولندي إريك تين هاغ في قلب الدفاع خلال بطولة الدوري هذا الموسم. وجاءت مشاركة كامبوالا بسبب مرض مواطنه الدولي رافايل فاران الذي كان قد لعب أمام ليفربول في المرحلة الماضية.