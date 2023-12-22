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«فيفا» يدعم 211 اتحاداً وطنياً بـ2.4 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 ديسمبر 2023, 04:31 مساء
«فيفا» يدعم 211 اتحاداً وطنياً بـ2.4 مليار دولار
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو (أرشيفية: الإنترنت)
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خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مبلغا يقدر بنحو 2.4 مليار دولار من مشروع «فيفا فورورد» لـ211 اتحاداً وطنياً، وستة اتحادات قارية.

«فيفا» يدعم 1600 مشروع كروي
كما أعلن «فيفا» دعمه عددا من الاتحادات الإقليمية، بالإضافة لتمويله أكثر من 1600 مشروع كروي خلال الأعوام السبعة الأولى حتى نهاية العام 2022، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وذكر تقرير لـ«فيفا»، نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي اليوم الجمعة، أن الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم حصلت بشكل مباشر على أكثر من 2.24 مليار دولار، أي ما يعادل 80% من استثمارات البرنامج، وهو ما يوفر إسهامات أساسية لتمويل العمليات ذات الصلة بأنشطة التطوير الكروية التي تضطلع بها الاتحادات الوطنية، بالإضافة لتمكين هذه الاتحادات من الاستثمار في مشاريع محددة ذات أثر على المدى الطويل، لتطوير الجانب الكروي.

وألقى تقرير «فيفا» الضوء علي الاستثمارات بين 2016 و2022 في ثماني فئات، وذهبت الحصة الأكبر من الاستثمارات المخصصة للاتحادات الوطنية الـ211 إلى فئة الإدارة والحوكمة بواقع 448.8 مليون دولار، تليها مباشرة فئة البنية التحتية بـ415.2 مليون دولار.

وتأتي في المرتبة الثالثة الاستثمارات الموجهة للمنتخبات الوطنية بإجمالي 357.5 مليون دولار، ثم البطولات التي خصص لها «فيفا» 186.1 مليون دولار، وشهدت المعدات والتجهيزات تخصيص مبلغ كبير وصل إلى 181.1 مليون، وكذلك الأمر بالنسبة لكرة القدم للسيدات بإجمالي 110.9 مليون، وتنمية القدرات التي حصدت استثمارات بقيمة 86.8 مليون.

أما الحصة المتبقية من مخصصات البرنامج، التي تبلغ 135.6 مليون دولار، فقد ذهبت للمصاريف التشغيلية الكروية، وتمويل لم يجر استخدامه.

وقال التقرير: «هذه الاستثمارات جرى استخدامها في تجهيز ما لا يقل عن 577 أرضية لعب جديدة، وإنشاء 208 مسابقات جديدة، وهو ما أسهم في توفير فرص لأكثر من 300 ألف رجل وسيدة من مختلف أرجاء العالم لممارسة لعبتهم المفضلة».

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من جهته، قال رئيس «فيفا» السويسري جياني إنفانتينو: «تعهدنا باستخدام أرباح كرة القدم بشكل يعود بالفائدة على اللعبة حول العالم، وعلى الفتيات والفتيان، والسيدات والرجال، وقد أوفينا بعهدنا، فالاستثمار في كرة القدم مسؤوليتنا، والتزام ملقى على عاتقنا».

وأضاف: «منحنا برنامج (فيفا فورورد) هيكلية للقيام بذلك وفق نهج سليم وشفاف، إذ زادت نسبة الاستثمارات منذ 2016 سبعة أضعاف في غضون سبعة أعوام. لكن عائداتنا لم ترتفع بالنسبة نفسها في الفترة نفسها، ويظهر ذلك أن الإنجاز لا يقتصر على إيصال الدعم بشكل صحيح، بل يجرى الإشراف عليه ومراقبته، حرصاً منا على تطوير مستدام لكرة القدم على المدى الطويل».

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