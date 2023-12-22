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اليوم.. الاتحاد يستضيف الأولمبي بالمجموعة الثانية من «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 ديسمبر 2023, 01:50 مساء
اليوم.. الاتحاد يستضيف الأولمبي بالمجموعة الثانية من «دورينا»
مباراة الاتحاد والملعب الأولمبي بالجولة السابعة من الدوري الممتاز (حساب نادي الاتحاد على فيسبوك)
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تتواصل مواجهات الجولة الثامنة من المجموعة الثانية للدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا» بإقامة مباراة فريقي الاتحاد الأولمبي بملعب الجميل في الثالثة والنصف عصر اليوم الجمعة.

تشابه ظروف الاتحاد والأولمبي
الفريقان سيلعبان اللقاء في ظل تشابه ظروفهما بالمجموعة، فكلاهما في منطقة وسط جدول ترتيب فرق المجموعة الثانية، فيأتي الاتحاد في المركز السابع يليه الأولمبي في المركز الثامن، كما أنهما يمتلكان الرصيد نفسه لكل منهما أربع نقاط.

سيلعب الاتحاد بروح معنوية عالية بعدما نجح في الابتعاد عن منطقة قاع جدول المجموعة الثانية لـ«دورينا» منهيا فترة حرجة تذبذبت فيها نتائجه وعروضه، إلا أنه بدأ يستعيد عافيته، ويأمل اليوم أن يواصل انتصاراته من خلال التغلب على الأولمبي للاقتراب من قمة المجموعة التي يحتلها الأهلي طرابلس برصيد 17 نقطة.

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أما الأولمبي فقد تعادل في الجولة الماضية مع السويحلي وهو يريد نقاط الفوز على الاتحاد لكي يحسن ترتيبه في المجموعة الثانية من «دورينا».

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