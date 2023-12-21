«ويفا» يعتبر أن حكم محكمة العدل الأوروبية لا يعني تأييد الدوري السوبر

القاهرة - بوابة الوسط

أبدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» ثقته بالتزامه الكامل بالقوانين الأوروبية بشأن قواعده الجديدة المتعلقة بالمسابقات المُنافسة على غرار «الدوري السوبر»، حسب ما أفاد في بيان رسمي تعليقاً على حكم محكمة العدل الأوروبية حول انتهاكه للقوانين على خلفية حظر الدوري السوبر.

وأضاف الاتحاد القاري «هذا الحكم لا يعني الموافقة أو التحقق من صحة ما يسمى «الدوري السوبر». بل إنه يسلّط الضوء على النقص الموجود مسبقًا في إطار التفويض المسبق من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهو الجانب الفني الذي جرى الاعتراف به بالفعل ومعالجته في يونيو 2022 مع إقرار قوانين جديدة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتابع «الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واثق من قوة قوانينه الجديدة، وعلى وجه التحديد أنها تمتثل لجميع القوانين واللوائح الأوروبية ذات الصلة».



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