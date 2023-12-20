الاتحاد الروسي لكرة القدم يصوت على رفض الانضمام إلى الاتحاد الآسيوي

القاهرة - بوابة الوسط

صوّت الاتحاد الروسي لكرة القدم بالرفض على الانضمام إلى الاتحاد الآسيوي والخروج من نظيره الأوروبي (ويفا) الأربعاء، بعد شهورٍ من التفكير والتهديد بمغادرة اتحاد القارة العجوز الذي استبعده من منافساته إثر غزو القوات الروسية لأوكرانيا في فبراير 2022.

ونقلت وكالة تاس للأنباء الروسية عن نائب رئيس الاتحاد أحمد أيداميروف قوله «قررنا عدم الانتقال (من الاتحاد الأوروبي) إلى آسيا. لقد أيد الجميع هذا القرار بالإجماع»، وفق وكالة فرانس برس.

ماذا وراء فكرة انضمام روسيا إلى الاتحاد الأوروبي؟

وأدى الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، إلى استبعاد روسيا من قرعة تصفيات كأس أوروبا 2024 التي تبدأ في مارس المقبل. كما جرى حظر روسيا من منافسات كرة القدم الدولية من قبل فيفا، ما منعها من المشاركة في مونديال 2022 في قطر التي انتهت بإحراز الأرجنتين للقب.

ورفضت محكمة التحكيم الرياضية ومقرها سويسرا (كاس) استئناف روسيا من اجل الغاء حظر الاتحادين الدولي والأوروبي. ويشير محللون إلى انعكاسات سلبية لقرار مغادرة الاتحاد الأوروبي والانضمام إلى الاتحاد الآسيوي على الكرة الروسية وابرزها من الناحية المالية، خصوصًا الأندية التي شاركت سابقًا في المسابقات الأوروبية المرموقة، مثل دوري أبطال أوروبا.



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