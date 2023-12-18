فلوميننسي البرازيلي يتأهل إلى نهائي مونديال الأندية بعد فوزه على الأهلي المصري

القاهرة - بوابة الوسط

بلغ نادي فلوميننسي البرازيلي، بطل أميركا الجنوبية، نهائي مونديال الأندية لكرة القدم بفوزه على الأهلي المصري بطل أفريقيا 2-0 اليوم الإثنين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبدأ فلوميننسي مشواره من نصف النهائي، على غرار مانشستر سيتي الإنكليزي بطل أوروبا الذي يلتقي غدا الثلاثاء مع أوراوا ريد دايموند الياباني بطل آسيا، فيما مَرَّ الأهلي بالاتحاد السعودي المضيف في الدور الثاني وفاز عليه 3-1 قبل أن يواجه بطل كوبا ليبرتادوريس.

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ويدين فلوميننسي بالفوز على الأهلى المصري إلى الكولومبي جون أرياس الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 71 من ركلة جزاء، والبديل جون كينيدي محرز الهدف الثاني في الدقيقة 90 من عمر المباراة.