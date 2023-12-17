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مانشستر يونايتد يحرم ليفربول من استعادة قمة الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 ديسمبر 2023, 08:58 مساء
مانشستر يونايتد يحرم ليفربول من استعادة قمة الدوري الإنجليزي
محمد صلاح يسدد الكرة خلال مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الأحد 17 ديسمبر 2023 (رويترز)
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تحدى مانشستر يونايتد الغيابات التي ضربت صفوفه وتعادل مع مضيفه وغريمه التقليدي ليفربول دون أهداف، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مانشستر يونايتد وليفربول أضاعا عديد الفرص
وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، التي كانت الأولى بين الفريقين منذ فوز ليفربول الكاسح 7 - صفر على يونايتد في مارس الماضي بملعب آنفيلد الذي استضاف لقاء اليوم، بعدما تبارى نجوم الفريقين في إضاعة جميع الفرص التي سنحت طوال الـ90 دقيقة، خاصة من جانب أصحاب الأرض، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة.

وأنهى مانشستر يونايتد المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه ديوجو دالوت في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني لحصوله على الإنذار الثاني.

وأصبح ليفربول، الذي عجز عن تحقيق الفوز في معقله للمرة الأولى في الموسم الحالي، في المركز الثاني برصيد 38 نقطة، بفارق نقطة وحيدة خلف آرسنال متصدر ترتيب جدول الدوري الإنجليزي.

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في المقابل، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد، الذي غاب عنه العديد من النجوم مثل برونو فيرنانديز وهاري ماجواير وكريستيان إريكسن، إلى 28 نقطة في المركز السابع.

يأتي هذا التعادل، ليخفف نسبيًا من حالة التخبط التي يعانيها مانشستر يونايتد، الذي ودع مبكرًا بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تذيل ترتيب مجموعته الأسبوع الماضي.

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