الأردن يطلب استضافة دورة الألعاب الرياضية العربية 2031

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة الأولمبية الأردنية اليوم الخميس عن تقدمها بملف استضافة النسخة السابعة عشرة من دورة الألعاب الرياضية العربية المقرر إقامتها في عام 2031.

تسليم ملف استضافة دورة الألعاب العربية

وأوضحت اللجنة أنه تم تسليم ملف الاستضافة في مقر اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية في العاصمة السعودية الرياض، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.

وقالت الأمينة العامة للجنة الأولمبية الأردنية رنا السعيد إن رغبة المملكة الأردنية الهاشمية في استضافة دورة الألعاب الرياضية العربية تأتي لأهميتها في تطور الرياضة الأردنية والعربية منذ انطلاقها للمرة الأولى في عام 1953.

وأضافت أن دورة الألعاب الرياضية العربية تحظى بمكانة كبيرة لدى الأردنيين لا سيما عندما استضاف الأردن الدورة التاسعة التي أطلق عليها «دورة الحسين» في العام 1999 التي ساهمت في تطوير وبناء المنشآت الرياضية التي خدمت الرياضة الأردنية وتسببت في تطورها وزيادة قاعدة الممارسين للرياضة.

واستضافت الجزائر النسخة الأخيرة من دورة الألعاب العربية الصيف الماضي، بعدما استحالت إقامتها منذ نسخة عام 2011 في قطر، على خلفية الخلافات السياسية والأحداث الأمنية التي تلت ثورات الربيع العربي.

واعتذر لبنان عن استضافة دورة الألعاب العربية الثالثة عشرة عام 2015 بناء على طلبه لأسباب أمنية قبل أن تنقل إلى المملكة المغربية التي اعتذرت بدورها.

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كما كان مقررًا أن تقام دورة الألعاب العربية عام 2019 في العراق، لكنها تأجلت مرات عدة قبل أن يستقر اتحاد اللجان الأولمبية العربية على إقامتها في الجزائر الصيف الماضي، فيما من المقرر أن تستضيف السعودية دورة الألعاب العربية المقبلة عام 2027.