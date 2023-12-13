هالاند يعود لتدريبات مانشستر سيتي غدا

القاهرة - بوابة الوسط

يعود النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، غدا الخميس، إلى تدريبات فريقه بعدما غاب عن المباراة الأخيرة في الدوري للإصابة، حسب ما أفاد الإسباني بيب غوارديولا، مدرب بطل الدوري الإنجليزي، اليوم الأربعاء.

موعد مشاركة هالاند في المباريات غير معروف

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي عقده عشية مباراة فريقه في بلغراد أمام فريق الأحمر الصربي: «أعتقد أن هالاند سيعود للتدريب غدا، لكن سنرى كيف يشعر. لا أعرف إذا كان سيلعب ضد بالاس في الوقت الحالي. في المؤتمر الصحفي المقبل يمكنني أن أكون أكثر دقة بشأن ظروفه».

وتعرض العملاق هالاند لإصابة في قدمه خلال الخسارة أمام أستون فيلا في المرحلة الخامسة عشرة.

كما لم يرافق هالاند فريقه، صاحب الثلاثية التاريخية الموسم الماضي، في رحلته إلى بلغراد، لمواجهة النجم الأحمر الصربي، اليوم، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بعدما ضمّن حامل اللقب بطاقته إلى ثمن النهائي.

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وسيلعب مانشستر سيتي أمام ضيفه كريستال بالاس في الدوري في المرحلة السابعة عشرة السبت المقبل، قبل أن يتوجه إلى جدة، ليخوض غمار مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه.

وسجل هالاند 19 هدفًا في 20 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، منها 14 تضعه في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.