رونالدو يتحدى «فيفا» بلعبة «UFL»

القاهرة - بوابة الوسط

اتخذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خطوة جديدة نحو توسيع أنشطته الاقتصادية والاستثمارية التي تدر عليه أموالًا طائلة، بعدما قرر دعم لعبة إلكترونية جديدة لكرة القدم ستنافس اللعبة الأشهر «Efootball» التي تنطوي تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

رونالدو يكتب شيكًا بمبلغ ضخم

وقالت جريدة «ذا صن» البريطانية إن رونالدو كتب شيكًا بمبلغ ضخم لدعم إطلاق لعبة فيديو جديدة تحت اسم «Ultimate Football League» ضمن مجموعة ستضخ ثلاثين مليون جنيه إسترليني لتدخل اللعبة الجديدة المنافسة بقوة في السوق.

وأشارت إلى أن اسم اللعبة المختصر «UFL» سيكون الهدف منها منافسة الشركة الأشهر«EA Sports» التي سيطرت لسنوات طويلة على امتياز لعبة الكرة من «فيفا».

وأضافت «ذا صن» أن اللعبة الجديدة اختارت كريستيانو رونالدو سفيرًا لها، إلى جانب كيفين دي بروين وروميلو لوكاكو وروبرتو فيرمينيو وألكسندر زينتشيكو.

وقال رونالدو تعليقًا على اللعبة الجديدة: «يسعدني أن أكون جزءًا من هذا المشروع، حيث يمكن أن تصبح UFL الجيل الجديد في ألعاب كرة القدم».

- عرش ميسي ورونالدو يبحث عن وارث

- النصر السعودي يضم جونيور نجل رونالدو لفريق البراعم

ولفتت الجريدة البريطانية إلى أن خطة الإطلاق ستشهد أيضًا مشاركة رونالدو في تطوير «UFL»، حيث تحاول اللعبة وضع معيار جديد في ألعاب كرة القدم.