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أسطورة الدفاع الإيطالي «كييليني» يعلن اعتزاله الساحرة المستديرة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 ديسمبر 2023, 06:56 مساء
أسطورة الدفاع الإيطالي «كييليني» يعلن اعتزاله الساحرة المستديرة
المدافع الدولي الإيطالي السابق جورجو كييليني. (أرشيفية : الإنترنت)
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أسدل المدافع الدولي الإيطالي السابق جورجو كييليني الستار على مسيرته في ملاعب كرة القدم عن 39 عامًا، وذلك وفق ما أعلن الثلاثاء، بعد ثلاثة أيام على خسارته وفريقه لوس أنجليس غالاكسي لقب الدوري الأميركي على يد كولومبوس كرو.

ولم يكن قرار الاعتزال مفاجئًا؛ إذ سبق لكييليني القول إن المباراة النهائية لدوري «أم أل أس» ستكون الأخيرة له في الملاعب، وكتب كييليني على وسائل التواصل الاجتماعي بصحبة مقطع فيديو يظهر أبرز محطات مسيرته «لقد كانت كرة القدم أجمل رحلة في حياتي. لقد كانت كل شيء بالنسبة لي»، حسب «فرانس برس».

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كييليني: سافرت في طريق فريد لا يُنسى
وتابع «بصحبتك، سافرت في طريق فريد لا يُنسى. لكن حان الوقت الآن لبدء فصول جديدة ومواجهة تحديات جديدة وكتابة المزيد من صفحات مهمة ومثيرة في الحياة». وبدأ قلب الدفاع الدولي السابق مسيرته في الملاعب في الفرق العمرية لليفورنو الذي منحه عقده الاحترافي الأول العام 2000 قبل الانتقال إلى روما وصولًا إلى رحلة التألق مع يوفنتوس حيث لعب طيلة 17 موسمًا بين 2005 و2022 في مشوار تخلله اللعب لفيورنتينا على سبيل الإعارة موسم 2004-2005.

المشوار الأشهر مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي
وبصحبة يوفنتوس الذي دافع عن ألوانه حين أُنزِل إلى الدرجة الثانية العام 2006، بسبب فضيحة التلاعب بالنتائج، تُوِّج كييليني بلقب الدوري الإيطالي تسع مرات وبالكأس خمس مرات ووصل مع «السيدة العجوز» إلى نهائي دوري أبطال أوروبا العامين 2015 و2017.

الانتقال إلى لوس أنجليس غالاكسي
انضم إلى لوس أنجليس غالاكسي في يونيو 2021 وتوج معه في نوفمبر 2022 بلقب الدوري على حساب فيلادلفيا يونيون. وعلى الصعيد الدولي، خاض كييليني 117 مباراة بألوان «أتزوري» وتوج معه بكأس أوروبا صيف 2021 بالفوز على إنجلترا بركلات الترجيح على ملعب «ويمبلي».

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