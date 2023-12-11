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مونديال الأندية جاهز للانطلاق في السعودية بطموحات إنجليزية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 ديسمبر 2023, 07:19 مساء
مونديال الأندية جاهز للانطلاق في السعودية بطموحات إنجليزية
كأس العالم للأندية في الملعب. (أرشيفية : الإنترنت)
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اكتملت جاهزية ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل اللذين يستضيفان منافسات كأس العالم للأندية 2023 خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري، وفي ملعب مدينة الملك عبدالله تم إنجاز تطوير عام على مساحة تبلغ أكثر من 4470 مترًا مربعًا، وشمل ذلك المركز الإعلامي ومنطقة الإعلاميين ومناطق دخول اللاعبين.

هالاند أطول اللاعبين والشحات الأكثر مشاركة في كأس العالم للأندية

يأتي هذا بالإضافة إلى تطوير النقاط الأمنية لدخول الجماهير في مساحة تزيد على 2550 مترًا مربعًا، واستبدال شاشات النتائج والشاشات الشريطية بإجمالي مساحة 1081 مترًا مربعًا، واستبدال العشب الصناعي بمساحة 39 ألف متر مربع، كما تم إنشاء منطقة المشجعين لحاملي التذاكر وتسع لأكثر من 12500 مشجع، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن نظيرتها السعودية «واس».

الأندية المشاركة في المونديال بالسعودية
الفرق المشاركة في البطولة العالمية بجانب اتحاد جدة السعودي هي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، والأهلي المصري، وليون المكسيكي، وأوراوا ريد دياموندز الياباني، وفلومينينسي البرازيلي، وتنطلق منافسات البطولة غدا الثلاثاء، حيث يلتقي اتحاد جدة مع أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي من البطولة.

الظهور الأول لمانشستر سيتي في كأس العالم
ويشارك مانشستر سيتي للمرة الأولى في تاريخه في بطولة كأس العالم للأندية، وهو المرشح الأكبر للفوز بلقب البطولة التي ستقام في مدينة جدة السعودية، والتي يتواجد فيها نادي فلومينينزي الفائز بكأس ليبرتادوريس كأكبر المنافسين من بين المشاركين الخمسة الآخرين بما فيهم ليون المكسيكي الفائز ببطولة دوري أبطال الكونكاكاف.

سجل الأبطال الحائزين على الألقاب العالمية
وسيخوض السيتي البطولة للدفاع عن السيطرة المنفردة للقارة العجوز على هذا اللقب خلال العقد الأخير، وذلك بفضل الألقاب التي حققها كل من ريال مدريد (5) وبايرن ميونخ (2) وبرشلونة (1) وليفربول (1) وتشيلسي (1).

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