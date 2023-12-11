«بوابة الوسط» تستعرض ملامح حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2023 بتوقيت ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

ينطلق حفل جوائز الأفضل لعام 2023 في قارة أفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت ليبيا، اليوم الإثنين، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عبر موقعه الرسمي.

ومن المتوقع أن يشهد حفل توزيع جوائز «كاف» في مدينة مراكش المغربية هيمنة مغربية في مختلف الفئات، إذا كان فوز وليد الركراكي وياسين بونو بجائزتي أفضل مدرب وحارس مرمى غير قابل للنقاش، تبدو مهمة أشرف حكيمي في فئة أفضل لاعب مهددة بوجود المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين هداف وبطل الدوري الإيطالي مع نابولي ضمن قائمة أبرز المرشحين، حسب «فرانس برس».

وقبيل الحدث الرياضي القاري البارز ازدادت حركة الأهالي والسياح على حد سواء بشوارع المدينة المغربية الساحرة، وشهدت مختلف فئات المنافسة في حفل جوائز «كاف» 2023 حضورا مغربيا قويا، سواء لدى الرجال أو النساء.

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وسيتم اختيار الفائز من كل فئة بعد تصويت لجنة مؤلفة من تقنيين وخبراء فنيين للاتحاد ونجوم أفريقية سابقة وممثلين من وسائل الإعلام، على أن يؤخذ بعين الاعتبار أداء المتنافسين على مدى عام بين نوفمبر 2022 وسبتمبر 2023 للرجال، ومن ديسمبر 2022 إلى نوفمبر 2023 بالنسبة للنساء.

أوسيمين أكبر تهديد لأشرف حكيمي

سيحظى الصراع على أم الجوائز لأفضل لاعب في القارة الأفريقية باهتمام خاص من قبل عشاق كرة القدم الأفريقية، إذ سينحصر بين المغربي أشرف حكيمي والنيجيري فيكتور أوسيمين، أما محمد صلاح فيبدو بعيدا عن السباق لغياب أي لقب عن سجله خلال العام المنصرم، وقد ضمت اللائحة النهائية المعلنة الخميس هذا الثلاثي وخرج منها المغربي ياسين بونو المرشح للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى.

ياسين بونو الأبرز لجائزة أفضل حارس

بالمقابل، من المتوقع أن يفوز ياسين بونو بجائزة أفضل حارس مرمى، وصانع ملحمة قطر 2022 وليد الركراكي بجائزة أفضل مدرب من دون منازع، بعدما تألق بونو بشكل مميز مع المنتخب المغربي حيث ساهم في الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم، لاسيما خلال ثمن النهائي أمام إسبانيا ثم في ربع النهائي أمام برتغال كريستيانو رونالدو، كما أنه تألق مع فريقه السابق إشبيلية، والذي توج معه بلقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» قبل أن ينتقل إلى نادي الهلال السعودي حيث فاز بجائزة أفضل حارس لشهري أكتوبر ونوفمبر الثاني، وأصبح هذا العام أعلى حارس مرمى أفريقي تصنيفا في تاريخ الكرة الذهبية باحتلاله المركز 13.

الركراكي ينفرد بقمة المنافسة أمام بن شيخة

من جانبه، يبدو وليد الركراكي من دون منافس في فئة المدربين رغم وجود الجزائري عبدالحق بن شيخة في القائمة النهائية بفضل مهارته التكتيكية وقوة شخصيته، وقاد الركراكي «أسود الأطلس» إلى نصف نهائي مونديال قطر، وتمكن في وقت وجيز من تشكيل فريق متماسك تجاوز توقعات كل المراقبين، ويكون في مواجهته بن شيخة الذي تمكن من قيادة اتحاد الجزائر للتتويج بأول ألقابه القارية كأس الاتحاد الأفريقي، ثم قاده للفوز بالكأس السوبر الأفريقية أمام الأهلي.