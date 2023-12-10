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غدًا.. «كاف» يقيم حفل جوائز الأفضل في أفريقيا بالمغرب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 ديسمبر 2023, 07:16 مساء
غدًا.. «كاف» يقيم حفل جوائز الأفضل في أفريقيا بالمغرب
محمد صلاح وأوسيمين وحكيمي (فيسبوك)
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تجتذب مدينة مراكش المغربية الأنظار إليها، غدًا الإثنين، حينما تستضيف جوائز الأفضل بالقارة الأفريقية للعام 2023، المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف». وللعام الثاني تواليًا، يحتضن المغرب حفل جوائز الأفضل في أفريقيا، بعدما سبق أن استضافه في يوليو من العام الماضي.

صراع بين صلاح وحكيمي وأوسيمين
وبالرغم من الجوائز العديدة التي سيجري توزيعها خلال الحفل، لكن جائزة أفضل لاعب أفريقي للعام 2023 تستقطب الاهتمام الأكبر من جانب محبي كرة القدم، ليس بأفريقيا فحسب، بل في العالم أيضًا، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وتضم القائمة النهائية للمرشحين للحصول على الجائزة المرموقة ثلاثة لاعبين هم: محمد صلاح، والمغربي أشرف حكيمي، والنيجيري فيكتور أوسيمين. ويجري تقديم الجائزة السنوية وفقًا لأداء المرشحين للجائزة في الفترة من نوفمبر 2022 حتى سبتمبر 2023.

وفي الوقت الذي يتطلع خلاله صلاح للفوز بالجائزة للمرة الثالثة في مسيرته الرياضية، بعدما حصل عليها 2017 و2018، يحلم كل من حكيمي وأوسيمين، اللذين قادا فريقيهما لحصد لقبي الدوري الفرنسي والإيطالي على الترتيب الموسم الماضي، بالتتويج بالجائزة للمرة الأولى.

وبينما كان صلاح آخر لاعب عربي حصل على الجائزة، التي نالها السنغالي ساديو ماني في آخر نسختين، فإن حكيمي يطمح لأن يكون أول مغربي يفوز بها منذ النجم السابق مصطفى حجي العام 1998، في حين يرغب أوسيمين في أن يعيد الجائزة للكرة النيجيرية التي لم تحصل عليها منذ 1999، من خلال النجم المعتزل نوانكو كانو.

في المقابل، يتنافس الجنوب أفريقي بيرسي تاو مع الناميبي بيتر تشالوليلي، والكونغولي فيستون ماييلي، على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا.

وتتواجد النيجيرية أسيسات أوشوالا، والجنوب أفريقية ثيمبي كجاتلانا، والزامبية باربرا باندا، بقائمة المرشحات للحصول على جائزة أفضل لاعبة أفريقية، بينما انحصرت المنافسة على جائزة أفضل لاعبة داخل أفريقيا بين كل

من المغربية فاطيما تاغنانت، والجنوب أفريقية ليوبوهانغ راماليبي، والبوتسوانية ريفيلوي ثولاكيلي على جائزة أفضل لاعبة داخل أفريقيا.

حضور كبير للكرة العربية
كما سيجري خلال الحفل كشف النقاب عن الفائزين بعدد آخر من الجوائز الأخرى، التي تشهد حضورًا طاغيًا للكرة العربية بقوائم المرشحين لها، حيث يتنافس المغربي عبدالصمد الزلزولي على جائزة أفضل لاعب شاب مع الثنائي السنغالي لامين كامارا وأمارا ضيوف، فيما تتواجد المغربية نسرين الشاد بقائمة أفضل لاعبة شابة مع الغانية كومفورت يبواه، والنيجيرية ديبوراه أبيودون.

وتبدو المنافسة على أشدها بين المغربي ياسين بونو، مع محمد الشناوي، وكذلك الكاميروني أندريه أونانا، على جائزة أفضل حارس مرمى.

ولعب بونو دورًا اكبيرًا في صعود منتخب المغرب للدور نصف النهائي، والحصول على المركز الرابع بكأس العالم الأخيرة في قطر نهاية العام الماضي، ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ المونديال، فيما أسهم الشناوي بتتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي للمرة الحادية عشرة في تاريخه، معززاً رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجاً باللقب.

أما أونانا فحصل على كأس إيطاليا مع فريقه السابق إنتر ميلان الموسم الماضي، الذي شهد صعود الفريق الملقب بـ«الأفاعي» لنهائي دوري أبطال أوروبا وحصوله على المركز الثاني خلف مانشستر سيتي الإنجليزي المتوج باللقب، وذلك قبل انتقاله في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمانشستر يونايتد.

وجاءت المغربية خديجة الرميشي على رأس قائمة المرشحات للحصول على جائزة أفضل حارس مرمى، مع النيجيرية تشياماكا نادوزي، والجنوب أفريقية أنديلي دلاميني.

ويتنافس المغربي وليد الركراكي مع كل من الجزائري عبدالحق بن شيخة، على جائزة أفضل مدير فني بأفريقيا، مع السنغالي أليو سيسيه.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدير فني لفرق السيدات، كلاً من الفرنسي رينالد بيدروس، والجنوب أفريقي جيري تشابالالا ومواطنته ديزيري إيليس.

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وجاء بقائمة المرشحين لجائزة أفضل ناد أفريقي للرجال، كل من الأهلي، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، ووصيفه الوداد البيضاوي المغربي، بالإضافة إلى ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، المتوج بالنسخة الأولى لبطولة الدوري الأفريقي الشهر الماضي.

أما جائزة أفضل ناد للسيدات، فضمت قائمة مرشحيها كلاً من الجيش الملكي وسبورتنج كازابلانكا المغربيين، وصن داونز.

ويأتي منتخب المغرب على رأس قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل منتخب أفريقي للرجال، التي ضمت أيضًا منتخبي السنغال وجامبيا، كما يتواجد المنتخب المغربي أيضًا ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب للسيدات، مع منتخبي نيجيريا وجنوب أفريقيا.

كما سيجري خلال الحفل أيضًا الإعلان عن صاحب جائزة أفضل هدف في أفريقيا للعام 2023، ويتنافس عليها هدف محمود عبدالمنعم «كهربا»، محمود صابر، محمد الضاوي «كريستو»، أليكس نغونغا، باتريك موامبا، ودانغو واتارا. ويجري اختيار أجمل أهداف العام من خلال تصويت الجماهير عبر موقع «كاف».

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