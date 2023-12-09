بيتيس يفرض التعادل على ريال مدريد بالدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط

فقد ريال مدريد نقطتين غاليتين في سباقه للفوز بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تعادل بهدف لمثله مع ريال بيتيس في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت ضمن منافسات «الليغا».

ريال مدريد يفقد تقدمه

سجل لاعب ريال بيتيس آيتور رويبال هدفاً مذهلاً ليفرض التعادل بهدف لمثله على ريال مدريد الذي تقدم بهدف سجله جود بيلينغهام في بداية الشوط الثاني، وفقا لوكالة «رويترز».

وعلى الرغم من هذا التعادل إلا أن ريال مدريد لا يزال في صدارة جدول الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام جيرونا الذي يواجه برشلونة ثالث الترتيب غداً الأحد.

تقدم بيلينغهام لصالح ريال مدريد بلمسة رائعة مستغلاً تمريرة مثالية من براهيم دياز من حافة منطقة الجزاء بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني.

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وعاد بيتيس في النتيجة في الدقيقة 66 بتسديدة قوية من مسافة بعيدة أطلقها رويبال إلى الزاوية العليا للمرمى.

وكاد إيسكو يتمكن من تسجيل هدف الفوز لريال بيتيس في مرمى فريقه السابق في نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني بضربة رأس لكنها اصطدمت بالقائم.