يوفنتوس يزيد أوجاع نابولي وينتزع الصدارة من إنتر

القاهرة - بوابة الوسط

زاد يوفنتوس محن ضيفه نابولي، حامل اللقب، عندما تغلب عليه 1-0، الجمعة، على ملعب أليانز استاديوم في تورينو، في قمة المرحلة الخامسة عشرة من بطولة إيطاليا لكرة القدم، منتزعا الصدارة موقتا ومجددا من إنتر.

ويدين يوفنتوس بفوزه إلى مدافعه فيديريكو غاتي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد بضربة رأسية من مسافة قريبة في الدقيقة 51. ولعب غاتي دور المنقذ لـ«السيدة العجوز» للأسبوع الثاني تواليا، ووضعه في الصدارة موقتا، بعدما فعلها يوم الجمعة الماضي بتسجيله هدف الفوز الصعب على مونتسا (2-1) في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، حسب وكالة «فرانس برس».

يوفنتوس يصعب من مهمة نابولي

وزاد يوفنتوس محن نابولي، وصعَّب مهمته في الدفاع عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 33 عاما، وذلك بعدما ألحق به الخسارة الثانية تواليا، بعد الأولى المذلة أمام ضيفه إنتر 0-3 في المرحلة الماضية والخامسة هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 24 نقطة بالمركز الخامس.

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وبات الفريق الجنوبي مهددا بالتراجع إلى المركز السابع في حال فوز فيورنتينا (23 نقطة) على مضيفه روما، وبولونيا (22 نقطة) على مضيفه ساليرنيتانا، الأحد.