لانس يسقط في فخ التعادل أمام مونبلييه بالدوري الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط

نجح مونبلييه في تعطيل ضيفه لانس، وصيف بطل الموسم الماضي، عندما أرغمه على التعادل السلبي، الجمعة، في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان لانس يمني النفس بتحقيق الفوز الرابع تواليا، للاقتراب أكثر من الثلاثي نيس الثاني وموناكو الثالث وليل الرابع، لكنه سقط في فخ التعادل للمرة الخامسة هذا الموسم والرابعة في مبارياته العشر الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة، حسب وكالة «فرانس برس».

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ورفع لانس رصيده إلى 23 نقطة، وانتزع المركز الخامس موقتا بفارق الأهداف أمام رينس، الذي يحل ضيفا على نيس الأحد، بينما واصل مونبلييه نزيف النقاط بفشله في تحقيق الفوز للمباراة السادسة تواليا (ثلاثة تعادلات ومثلها هزائم)، رافعا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر.

مونبلييه يخسر جهود لاعبه الأردني موسى التعمري

وخسر مونبلييه جهود لاعب وسطه الدولي الأردني موسى التعمري في الدقيقة 56 بسبب إصابة عضلية، فترك مكانه الإيطالي كيلفين ييبواه.

وسيلعب السبت رين مع موناكو، وباريس سان جيرمان مع نانت. بينما يلتقي الأحد ستراسبورغ ولوهافر، وكليرمون فيران مع ليل، ومتز وبريست، وليون مع تولوز، ولوريان ومارسيليا.