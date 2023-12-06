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إنتر ميلان يقترب من تجديد عقد لاوتارو مارتينيز

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 ديسمبر 2023, 08:17 مساء
إنتر ميلان يقترب من تجديد عقد لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز خلال إحدى مباريات إنتر ميلان (أرشيفية: الإنترنت)
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأربعاء، أن المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز على وشك توقيع عقد جديد مع نادي إنتر ميلان الإيطالي.

مارتينيز هدف أكبر أندية أوروبا
وقالت «تيم توك» أن الفائز بكأس العالم 2022 في قطر مع منتخب الأرجنتين، الذي قاد إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، اقترب من تمديد تعاقده مع عملاق الدوري الإيطالي.

وأضافت أن مارتينيز (28 عاما) جرى ربطه سابقا بالانتقال إلى أندية مانشستر يونايتد وآرسنال وتشيلسي.

وأشارت إلى أنه يبدو الآن أن لاوتارو مارتينيز على وشك وضع حدٍ لهذه التكهنات، حيث إنه على وشك توقيع عقد جديد مع إنتر ميلان.

انضم لاوتارو مارتينيز إلى صفوف إنتر ميلان في العام 2018، وأصبح أحد أهم لاعبي الفريق خلال المواسم التي قضاها مع «النيراتزوري».

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لاوتارو مارتينيز يتلقى عرضا خياليا من نادٍ سعودي

وقد ذكرت تقارير صحفية أخرى، الشهر الماضي، أن اللاعب الأرجنتيني أصبح هدفا لنادي الاتحاد، عملاق الدوري السعودي، حيث بيّنت جريدة «سبورت» الإسبانية، الشهر الماضي، أن نادي الاتحاد السعودي يستعد لتقديم عرض مالي ضخم، يصل إلى 240 مليون يورو، من أجل التعاقد مع مارتينيز، وذلك على الرغم من أن القيمة السوقية للاعب الأرجنتيني تصل إلى مئة مليون يورو فقط.

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