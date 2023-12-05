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صلاح يتوج بجائزة الأفضل لاتحاد مشجعي كرة القدم في 2023

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 ديسمبر 2023, 08:09 مساء
صلاح يتوج بجائزة الأفضل لاتحاد مشجعي كرة القدم في 2023
النجم الدولي المصري محمد صلاح. (إنترنت)
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توج النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بجائزة أفضل لاعب لعام 2023، المقدمة من اتحاد مشجعي كرة القدم بإنجلترا. وجرى إعلان فوز صلاح بالجائزة في حفل أقيم بالعاصمة البريطانية (لندن)، في وقت متأخر أمس الإثنين، بعد أن احتل المرتبة الأولى في استطلاع رأي الجماهير.

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وفاز قائد المنتخب المصري بالجائزة للمرة الثالثة في مسيرته الرياضية، بعدما سبق أن حصل عليها أيضا عامي 2018 و2021. وأحرز صلاح 27 هدفاً مع ليفربول بمختلف المسابقات خلال العام 2023 حتى الآن. كما قدم 17 تمريرة حاسمة لزملائه، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي الإنجليزي، حسب وكالة الأنباء الألمانية «دي بي إيه».

الفرعون المصري يتفوق على كبار منافسيه
وتفوق صلاح على باقي منافسيه الذين وجدوا بالقائمة المرشحة المختصرة، التي ضمت كلا من إيرلينغ هالاند ورودري، ثنائي مانشستر سيتي، وبوكايو ساكا، لاعب آرسنال، وكيران تريبيير وأولي واتكينز، لاعبي نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا على الترتيب، ليحصل على الجائزة المرموقة.

وعقب حصوله على الجائزة، قال صلاح: «أريد أن أشكر الجميع على جائزة اتحاد مشجعي كرة القدم، خاصة أنها جرت وفق استطلاع رأي جماهيري».

النجم الدولي المصري محمد صلاح يحمل جائزته. (إنترنت)
النجم الدولي المصري محمد صلاح يحمل جائزته. (إنترنت)
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