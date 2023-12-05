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استعدادات خاصة في برشلونة لـ«ديربي كتالونيا» في «الليغا»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 ديسمبر 2023, 06:08 مساء
استعدادات خاصة في برشلونة لـ«ديربي كتالونيا» في «الليغا»
مباراة لبرشلونة في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. (إنترنت)
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بعد فوزه الثمين على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في قمة الجولة الـ15 بالدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، تدرب الفريق الأول لبرشلونة من دون راحة، استعداداً لمواجهة أخرى مرتقبة في «ديربي كتالونيا» أمام جيرونا، الأحد المقبل، من أجل الاقتراب أكثر من الصدارة.

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وتحت أعين المدير الفني للفريق الكتالوني، تشافي هرنانديز، خاض اللاعبون الذين لم يشاركوا في المباراة، أو الذين خاضوا جزءا منها كبدلاء، تدريبات بدنية قوية على ملعب تيتو فيلانوفا بمدينة جوان غامبر الرياضية، حسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

بينما أجرى اللاعبون الذين لعبوا المباراة بشكل أساسي منذ البداية تدريبات استشفائية كما هو المعتاد داخل صالة الألعاب الرياضية. كما كان للفقرة المعتادة الخاصة بتناقل الكرة تحت ضغط في مساحات مصغرة نصيب من الحصة التدريبية.

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