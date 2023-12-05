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إصابة الكتف تعاود حارس نيوكاسل بوب وتفتح باب عودة دي خيا لـ«بريميرليغ»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 ديسمبر 2023, 05:02 مساء
إصابة الكتف تعاود حارس نيوكاسل بوب وتفتح باب عودة دي خيا لـ«بريميرليغ»
لحظة إصابة حارس نيوكاسل يونايتد الإنجليزي نيك بوب.(إنترنت)
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يغيب حارس نيوكاسل يونايتد الإنجليزي نيك بوب عن الملاعب أربعة أشهر، بسبب إصابة خلع في الكتف، ليفتح الباب أمام عودة الإسباني دافيد دي خيا إلى الدوري الإنجليزي لكرة القدم الـ«بريميرليغ».

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وكان الحارس الإسباني (33 عامًا) رحل عن مانشستر يونايتد الصيف الماضي، وقد يتعاقد معه نيوكاسل يونايتد حتى نهاية الموسم لتعويض إصابة بوب، حيث أصيب بوب في الكتف خلال مواجهة فريقه أمام مانشستر يونايتد الأخيرة، وقد يمتد غيابه إلى أربعة أشهر، حسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

يذكر أن الحارس الإنجليزي تعرض لإصابة مماثلة حين كان في بيرلني في العام 2018 وغاب خمسة أشهر عن الملاعب، وبات من بين خيارات نيوكاسل، التعاقد مع آرون رامسديل الذي لم يعد أساسيًا في آرسنال في مباريات الدوري وصار يلعب في الكأس فقط.

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