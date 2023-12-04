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إجراءات تأديبية في الطريق لهالاند.. وغوارديولا يدافع عنه

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 ديسمبر 2023, 12:38 مساء
إجراءات تأديبية في الطريق لهالاند.. وغوارديولا يدافع عنه
المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند ينفعل على الحكم سايمون هوبر، 3 ديسمبر 2023. (إنترنت)
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يواجه المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند إجراءات تأديبية محتملة بعد انتقاده الحكم سايمون هوبر على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تعادل فريقه مانشستر سيتي مع ضيفه توتنهام 3-3، الأحد، في المرحلة الرابعة عشرة من بطولة إنجلترا في كرة القدم.

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وغضب الهدّاف الشاب من عدم إتاحة هوبر فرصة سانحة لسيتي، في الوقت القاتل من المباراة المثيرة على ملعب الاتحاد، وتعرّض هالاند لعرقلة لكن ما لبث أن نهض بسرعة ولعب كرة أمامية لزميله جاك غريليش الذي همّ بالانفراد في المرمى، لكن هوبر أوقف إتاحة الفرصة معيداً اللعبة إلى ما قبل منتصف الملعب وذلك في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل عن ضائع، حسب «فرانس برس».

هالاند واصل احتجاجاته بعد المباراة
وكان هالاند أحد لاعبي سيتي المعترضين على قرار الحكم، وواصل احتجاجاته بعد المباراة، بنشره مقطع فيديو للحادثة على موقع إكس (تويتر سابقاً) مع تعليق من ثلاثة أحرف يرمز إلى تعبير عامي مسيئ «ما هذا بحق الجحيم».

ولم يكن مدرّبه الإسباني بيب غوارديولا على علم بالمنشور عندما تحدّث إلى الصحفيين بعد المباراة، لكن تعليقاً على ردّ فعل هالاند في الملعب، تفهّم ما قام به متصدر ترتيب هدافي الدوري «هذا طبيعي. ردّ فعله كان مماثلاً للاعبين العشرة الآخرين».

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