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توتنهام يفرض تعادلًا قاتلًا على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 ديسمبر 2023, 10:53 مساء
توتنهام يفرض تعادلًا قاتلًا على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الأحد 3 ديسمبر 2023 (إكس)
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فرض توتنهام على مضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب تعادلًا قاتلًا بنتيجة 3-3 هو الثالث على التوالي لـ«السماوي» في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد ضمن المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ما سمح لليفربول أن يصبح ثانيًا في جدول الدوري بعد فوزه اليوم الجنوني على ضيفه فولهام 4-3.

التعادل الثالث على التوالي لمانشستر سيتي
وبعد سلسلة من ثلاث هزائم متتالية لفريق كان متصدرًا للترتيب حتى الجولة العاشرة، تنفس توتنهام ومدربه الجديد الأسترالي أنج بوستيكوغلو الصعداء بفضل السويدي ديان كولوشيفسكي الذي أدرك التعادل في الدقيقة الأخيرة من لقاء مثير ومتقلب.

وخاض سيتي لقاءه مع توتنهام بعد تعادلين متتاليين أمام تشيلسي 4-4، وليفربول 1-1 ما سمح لآرسنال بالاحتفاظ بصدارة جدول الدوري الإنجليزي.

وبدا فريق المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا في طريقه للعودة إلى سكة الانتصارات بعدما وضعه جاك غريليش في المقدمة قبل تسع دقائق على النهاية، لكن الضيوف لم يستسلموا وخطفوا التعادل والنقطة التي جعلتهم في المركز الخامس أمام نيوكاسل.

وكما حصل معه في مبارياته الثلاث الماضية، كان توتنهام البادئ بالتسجيل عبر الكوري الجنوبي هيونغ مين سون بتسديدة من زاوية ضيقة إثر تمريرة من السويدي ديان كولوشيفسكي في الدقيقة السادسة.

لكن الكوري الجنوبي تحول بعد دقيقتين من «بطل» إلى «شرير» بعدما أهدى سيتي التعادل بتحويله الكرة بركبته خطأ في شباك فريقه إثر ركلة حرة نفذها فيل فودن في الدقيقة الثامنة الذي أنهى الشوط الأول لصالح فريقه بتسديدة جميلة في الشباك بعد تمريرة من الأرجنتيني خوليان ألفاريس في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني، نجح الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو في منح فريق بوستيكوغلو التعادل بكرة جميلة من مشارف المنطقة وصل إليها الحارس البرازيلي إيدرسون من دون أن يتمكن من صدها في الدقيقة61.

واعتقد سيتي أنه قال الكلمة الأخيرة حين استفاد من خسارة المالي إيف بيسوما للكرة أمام منطقة جزاء فريقه لتصل إلى النرويجي إرلينغ هالاند، فحولها الأخير عرضية باتجاه غريليش الذي أودعها الشباك في الدقيقة 81، مسجلاً هدفه الأول في الدوري الممتاز منذ 8 أبريل.

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إلا أن كولوشيفسكي خطف التعادل في الدقيقة الأخيرة بكرة رأسية بعد عرضية من بيرنان جونسون في نهاية متشنجة نتيجة غضب لاعبي سيتي وغوارديولا من قرار الحكم بعدم احتساب أفضيلة اللعب لغريليش المنفرد وتفضيله إيقاف الهجمة لاحتساب خطأ لصالح هالاند.

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