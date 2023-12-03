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ميلان يعزّز مركزه الثالث في الدوري الإيطالي قبل قمة نابولي وإنتر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 ديسمبر 2023, 11:25 صباحا
ميلان يعزّز مركزه الثالث في الدوري الإيطالي قبل قمة نابولي وإنتر
ميلان يتخطى فروزينوني بنتيجة 3-1 في الدوري الإيطالي، 2 ديسمبر 2023. (إنترنت)
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واصل ميلان سعيه لوقف نزيف النقاط، وحقّق فوزا صريحا على حساب فروزينوني 3-1 ضمن منافسات المرحلة الـ14 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

- يوفنتوس يتصدر الدوري الإيطالي وينتظر مباراة إنتر ميلان مع نابولي

وهيمن «روسونيري» على المباراة، وسجّل أهداف المباراة الثلاثة عبر الصربي لوكا يوفيتش والأميركي كريستيان بوليسيك والإنجليزي فيكايو توموري، قبل أن يقلّص ماركو بريشيانيني النتيجة لفروزينوني.

بذلك، عزّز ميلان موقعه في المركز الثالث برصيد 29 نقطة، بفارق خمس نقاط عن نابولي، حامل اللقب صاحب المركز الرابع، الذي سيواجه إنتر الأحد في مباراة قمة. كما يبتعد ميلان بفارق أربع نقاط عن يوفنتوس، متصدر الترتيب موقتا، وثلاث نقاط عن جاره إنتر «الثاني».

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