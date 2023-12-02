مجموعة متوازنة لألمانيا وأخرى قاسية لإسبانيا في كأس أمم أوروبا «يورو 2024»

القاهرة - بوابة الوسط

أسفرت قرعة نهائيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2024» بألمانيا التي جرت اليوم السبت في مدينة هامبورغ عن وقوع منتخب ألمانيا صاحب الأرض في مجموعة متوازنة، فيما جاءت المجموعة الثانية قوية للغاية حيث ضمت إسبانيا وإيطاليا حاملة اللقب وكرواتيا بجانب وقوع منتخب فرنسا إلى جانب هولندا في مجموعة واحدة.

مجموعات كأس أمم أوروبا «يورو 2024»

وضمت المجموعة الأولى منتخبات ألمانيا وإسكتلندا والمجر وسويسرا.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات إسبانيا وكرواتيا وإيطاليا وألبانيا.

وجاء في المجموعة الثالثة منتخبات سلوفينيا والدنمارك وصربيا وإنجلترا.

أما المجموعة الرابعة فضمت المنتخب الفائز من المسار الأول للملحق الفاصل إلى جانب هولندا والنمسا وفرنسا.

ويلعب منتخب بلجيكا ضمن المجموعة الخامسة إلى جوار منتخبات سلوفاكيا ورومانيا والمنتخب الفائز من المسار الثاني للملحق الفاصل.

وفي المجموعة السادسة ستتواجد منتخبات تركيا والمنتخب الفائز من المسار الثالث للملحق الفاصل والبرتغال والتشيك

ويلتقي منتخب ألمانيا في المباراة الافتتاحية مع نظيره الإسكتلندي على إستاد «أليانز آرينا» بمدينة ميونخ يوم 14 يونيو، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخباً، يتم توزيعها على ست مجموعات، تقام مبارياتها في عشرة استادات بعشر مدن مختلفة.

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وتستضيف ألمانيا البطولة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024، حيث تقام المباراة الافتتاحية على استاد «أليانز آرينا» بمدينة ميونخ، فيما ستقام المباراة النهائية على الاستاد الأولمبي بالعاصمة برلين.

وتحمل بطولة «يورو 2024» رقم 17 بين بطولات كأس الأمم الأوروبية حيث انطلقت البطولة في 1960 وأقيمت جميع البطولات بشكل منتظم كل أربع سنوات باستثناء البطولة الماضية التي تأجلت إلى 2021 بسبب جائحة كورونا، وتعيد النسخة الـ17 البطولة إلى تواترها الطبيعي لتقام في 2024.

وجرى الكشف عن هوية 21 منتخباً فقط خلال الحفل، فيما ستتحدد هوية آخر ثلاثة منتخبات تتأهل للبطولة من خلال الملحق الفاصل في مارس 2024 قبل أقل من ثلاثة شهور فقط على بدء فعاليات البطولة.

مجموعات بطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2024» (حساب الاتحاد الأوروبي على فيسبوك)