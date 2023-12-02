ميسي يفتح الباب أمام مشاركته في مونديال 2026

القاهرة - بوابة الوسط

لم يستبعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مشاركته في مونديال 2026، قائلاً إنه يرغب في ذلك «أكثر من أي وقت مضى»، لكنه أقرّ أن «الأمر سيكون صعباً من الناحية الواقعية».

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وفيما يتعرّض اللاعب الموهوب لوابل من الأسئلة حيال مشاركته في المونديال المقرّر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أعاد ميسي التأكيد أن «الشيء الوحيد الذي أفكر فيه راهناً هو الوصول إلى كوبا أميركا في يونيو ويوليو المقبلين في الولايات المتحدة»، حسب وكالة «فرانس برس».

ميسي: قلت سابقاً أني سأعتزل بعد المونديال الأخير

أضاف قائد المنتخب الأرجنتيني، الذي أحرز لقبه العالمي الأول في مونديال قطر 2022، بعد مسيرة زاخرة مع برشلونة الإسباني: «بعد ذلك، سيحدّد الوقت مشاركتي من عدمها».

وأردف اللاعب المحترف في نادي إنتر ميامي الأميركي: «قلت سابقاً أني لا أفكر في الوجود هناك، وبدا الأمر أني سأعتزل بعد المونديال الأخير. لكن الأمر مختلف تماماً. أريد اللعب هناك أكثر من أي وقت مضى».