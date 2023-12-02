بايرن ميونخ يعلن نجاح جراحة مدافعه بونا سار

القاهرة - بوابة الوسط

خضع المدافع السنغالي لبايرن ميونيخ الألماني بونا سار لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى، بحسب ما أعلن ناديه البافاري الجمعة، مما سيبعده أشهر عدة عن الملاعب.

وكتب النادي المتوّج بلقب الدوري الألماني في المواسم الـ11 الماضية: «وقع بونا سار ضحية لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى خلال التمارين. خضع الظهير السنغالي، الجمعة، لجراحة ناجحة، وسيغيب أشهر عدة»، حسب وكالة «فرانس برس».

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ووصل البالغ 31 عاماً إلى بافاريا مطلع أكتوبر 2020 من مارسيليا الفرنسي، ويمتد عقده مع بايرن حتى 30 يونيو 2024. وفي ثلاثة مواسم ونصف الموسم مع بايرن، لم يخض سوى 33 مباراة مع وقت محدود في أرض الملعب.

وعانى بونا سار دوماً إصابات الرضفة وعضلات مقربة، وخضع لجراحة بركبته اليسرى الموسم الماضي.