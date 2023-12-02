السباح الأميركي دريسل يكشر عن أنيابه قبل تصفيات أولمبياد باريس

القاهرة - بوابة الوسط

عاد السباح الأميركي كايليب دريسل، حامل سبع ذهبيات أولمبية، إلى دائرة الانتصارات، بحثاً عن التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، بفوزه الجمعة في سباق 100 م فراشة ضمن بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في غرينسبورو - كارولاينا الشمالية.

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وبعد حلوله سادساً في النصف الأوّل من السباق، ضرب دريسل، المتخصّص بالسباقات الحرّة والفراشة، بقوة مسجلاً 51.31 ثانية، بفارق 1% من الثانية عن الكندي إيليا كارون، ليحرز فوزه الأول منذ بطولة العالم 2022، عندما جمّد مسيرته الخارقة عدّة أشهر، لنيل استراحة ذهنية، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال دريسل (27 عاماً)، الذي أخفق في التأهل إلى بطولة العالم في فوكوكا اليابانية مطلع العام الحالي، إن فوزه بالسباق أكد التطوّر الذي يشعر به في التدريبات «ليس الفوز شيئاً احتاجه راهناً. كانت التمارين رائعة. لذا، فإن الفوز توّجها. العودة ممتعة».