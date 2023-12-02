مدرب تشيلسي يطالب لاعبه كايسيدو بتصفية ذهنه

القاهرة - بوابة الوسط

طالب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرّب تشيلسي الإنجليزي، لاعب وسطه مويسيس كايسيدو بتصفية ذهنه، في محاولته لإعادة الإكوادوري إلى السكة الصحيحة.

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وأنفق فريق غرب لندن في صفقة قياسية ببريطانيا 146 مليون دولار لجلب كايسيدو من برايتون في أغسطس الماضي. لكن الرحلات المكوكية للاعب، البالغ 22 عاماً، لخوض مباريات منتخب بلاده في أميركا الجنوبية، قلّصت مدة وجوده مع بوكيتينو وجهازه الفني، حسب وكالة «فرانس برس».

وبعد عودته من بطاقة حمراء وبداية كارثية ضد وست هام، أصبح كايسيدو لاعباً أساسياً في «ستامفورد بريدج»، لكنه أخفق حتى الآن في تكرار المستويات التي أظهرها مع برايتون.