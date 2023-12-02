يوفنتوس يتصدر الدوري الإيطالي وينتظر مباراة إنتر ميلان مع نابولي

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن يوفنتوس من اعتلاء دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الجمعة، بعد فوزه بهدفين لهدف على مونزا، صاحب المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 33 نقطة من 14 مباراة، بفارق نقطة واحدة أمام إنتر ميلان الذي سيحل ضيفا على نابولي، الأحد.

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وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة تشويقا وإثارة، وتخللها تسجيل هدف الفوز. فقبل انطلاق صافرة النهاية، حسم يوفنتوس الفوز بعدما وصلت تمريرة دقيقة لعبها أدريان رابيو إلى جاتي داخل منطقة الجزاء، الذي أخفق في التسجيل بمحاولته الأولى، لكنه سريعا ما تدارك الوضع، ووضع الكرة في الشباك.

ومع هطول الأمطار على ملعب «يو باور»، تراجع أداء الفريقين في الشوط الثاني، لكن كان مونزا ندا أمام العملاق الإيطالي يوفنتوس.