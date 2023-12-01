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نادال يعلن عودته إلى بطولات التنس في دورة بريزبين مطلع يناير

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 ديسمبر 2023, 02:53 مساء
نادال يعلن عودته إلى بطولات التنس في دورة بريزبين مطلع يناير
نادال خلال مشاركته في إحدى المباريات (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن نجم التنس الإسباني رافايل نادال، اليوم الجمعة، عودته إلى خوض المنافسات مطلع العام المقبل من خلال مشاركته في دورة بريزبين الأسترالية، التي تعتبر ضمن الدورات الاستعدادية لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.

نادال: حان وقت العودة
وقال نادال من خلال شريط فيديو بثه على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة له: «بعد مرور عام من دون خوض أي منافسة، حان وقت العودة. سيجرى الأمر من خلال دورة بريزبين في الأسبوع الأول من يناير المقبل»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

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نادال يتمنى العودة للملاعب خلال بطولة أستراليا للتنس

ولم يلعب الذي يملك 22 لقبا كبيرا منذ خسارته أمام الأميركي ماكنزي ماكدونالد في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.

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