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تن هاغ يعلن تحمله مسؤولية تعادل مانشستر يونايتد مع غلطة سراي بدوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 نوفمبر 2023, 01:00 مساء
تن هاغ يعلن تحمله مسؤولية تعادل مانشستر يونايتد مع غلطة سراي بدوري أبطال أوروبا
مباراة غلطة سراي ومانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا الأربعاء 29 نوفمبر 2023 (إكس)
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أعلن مدرب مانشستر يونايتد الهولندي إريك تن هاغ أنه يتحمل مسؤولية تعثر فريقه مرة أخرى وإهداره تقدمه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تعادله 3-3 مع غلطة سراي التركي أمس الأربعاء.

مانشستر يونايتد مهدد بالخروج من دوري أبطال أوروبا
وأهدر مانشستر يونايتد بطل أوروبا ثلاث مرات، تقدمه بهدفين في إسطنبول عندما ارتكب حارس مرماه أندريه أونانا خطأين كبيرين لتصبح آماله في الوصول لمراحل خروج المغلوب على المحك، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

ويتذيل مانشستر يونايتد الترتيب في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا بأربع نقاط من خمس مباريات، لكنه يتخلف بنقطة وحيدة فقط عن غلطة سراي التركي وكوبنهاغن الهولندي، ومن ثم يتعين عليه الفوز على متصدر المجموعة بايرن ميونيخ الألماني في مباراة الفريقين يوم 12 ديسمبر المقبل ليضمن الاستمرار في البطولة الأوروبية الأولى للأندية.

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وأهدر مانشستر يونايتد تقدمه بهدفين في مباراة سابقة بدور المجموعات في كوبنهاغن قبل أن يخسر 3-4، وقال تن هاغ إنه يتحمل مسؤولية فشل فريقه في الحفاظ على تقدمه حتى نهاية المباريات، وأضاف: «دائماً أنا المسؤول عن إهدار التقدم. أنا المسؤول عن هذا. لكني أدرك أننا بصدد مشروع كبير ومهم للفريق».

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