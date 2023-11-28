معركة ثأرية بين سان جيرمان ونيوكاسل ضمن مواجهات نارية في دوري الأبطال.. الليلة

القاهرة - بوابة الوسط

حجزت 6 أندية بطاقاتها إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا قبل مواجهات، اليوم الثلاثاء، وهي: بايرن ميونخ الألماني من المجموعة الأولى، وريال مدريد الإسباني من الثالثة، وإنتر الإيطالي وريال سوسييداد الإسباني من الرابعة، وحامل اللقب مانشستر سيتي الإنجليزي، ولايبزيغ الألماني من السابعة.

ويضع فريقا باريس سان جيرمان الفرنسي وميلان الإيطالي نصب أعينهما هدف الخروج أحياء من مجموعة الموت عندما يصدمان بكل من نيوكاسل الإنجليزي ودورتموند الألماني في مباراتين منفصلتين نحو بلوغ الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري الأبطال، فيما يأمل برشلونة حسم تأهله عبر مواجهته مع بورتو البرتغالي، بعدما عقّد مهمته بخسارة قارية أولى هذا الموسم بالجولة السابقة.

صراع بين ميلان ودورتموند في المجموعة السادسة

وستكون الأنظار على مواجهات المجموعة السادسة حيث فارق نقطتين فقط بين ميلان الثالث ودورتموند المتصدر (7 مقابل 5)، بينما يحتل سان جيرمان المركز الثاني بفارق نقطتين عن نيوكاسل الأخير (6 مقابل 4)، وستكون موقعة نيوكاسل وسان جيرمان على ملعب «بارك دي برانس» بالجولة الخامسة قبل الأخيرة للمجموعة ثأرية لبطل فرنسا الذي تعرض لخسارة ثقيله في ملعب نظيره الإنجليزي ذهابًا (1-4) في الجولة الثانية.

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فوز على فينورد يضمن تأهل أتلتيكو مدريد

وفي المجموعة الخامسة، بإمكان أتلتيكو مدريد الإسباني المتصدر برصيد 8 نقاط، أن يلتحق بركب الأندية المتأهلة في حال فوزه على مضيفه فينورد الهولندي الثاني (6 نقاط)، كما سيكون لاتسيو الثاني مع 7 نقاط أمام فرصة حسم التأهل في حال فوزه على ضيفه سلتيك الأسكتلندي متذيل الترتيب مع نقطة واحدة، لكن بشرط خسارة فينورد.

مانشستر سيتي بالعلامة الكاملة يستضيف لايبزيغ

وفي المجموعة السابعة، التي يتصدرها مانشستر سيتي بالعلامة الكاملة (12 نقطة)، يسعى الفريق الإنجليزي الذي يتابع بنجاح الدفاع عن لقبه، إلى حسم الصراع على المركز الأول عندما يستضيف وصيفه لايبزيغ الألماني (9) الذي بدوره عبر إلى الدور التالي، وضمن المجموعة نفسها، يلتقي يونغ بويز السويسري مع رد ستار بلغراد الصربي للمنافسة على المركز الثالث الذي يضمن لصاحبه الانتقال لمسابقة «يوروبا ليغ».