لاوتارو ينقذ كبرياء إنتر أمام يوفنتوس.. وأليغري يتحدث عن المباراة المعقدة

القاهرة - بوابة الوسط

تعادل إنتر ميلان مع مضيفه يوفنتوس 1-1، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وتقدم يوفنتوس عن طريق دوسان فلاهوفيتش في الدقيقة 27، فيما سجل لاوتارو مارتينيز هدف التعادل لإنتر في الدقيقة 33، ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 32 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق نقطتين عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني.

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وأثنى المدير الفني لفريق يوفنتوس ماسيميليانو أليغري، على أداء لاعبيه خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع إنتر ميلان، وقال عقب المباراة «قدمنا أداءً جيداً، ولم تكن المواجهة سهلة، مر أربعة أعوام ونصف العام على تواجدي على مقعد المدير الفني في مباراة كهذه»، حسب وكالة الأنباء الألمانية «دي بي إيه».

وأضاف «سنحل ضيوفاً على مونزا الجمعة، الفريق الذي حصد ست نقاط أمامنا في الموسم الماضي، ولم نسجل في شباكه ذهاباً وإياباً في الدوري، لذلك ستكون مباراة معقدة».