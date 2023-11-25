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ليفركوزن يحقق فوزه الثامن على التوالي ويستعيد صدارة الدوري الألماني

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 نوفمبر 2023, 08:33 مساء
ليفركوزن يحقق فوزه الثامن على التوالي ويستعيد صدارة الدوري الألماني
لاعبو باير ليفركوزن يحتفلون بالفوز في مباراة فريقهم أمام بريمن السبت 25 نوفمبر 2023 (فيسبوك)
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استعاد باير ليفركوزن صدارة الدوري الألماني لكرة القدم من غريمه بايرن ميونيخ حامل اللقب بفوزه اليوم السبت على مضيفه فيردر بريمن 3-0 في المرحلة الثانية عشرة.

النيران الصديقة تمنح باير ليفركوزن الهدف الأول
افتتح باير ليفركوزن التسجيل بالنيران الصديقة بعد خطأ من لاعب الوسط البلجيكي أولفيييه ديمان الذي هز شباك فريقه بعد تسع دقائق من صافرة البداية، وأضاف ليفركوزن الثاني عبر مدافعه الهولندي جيريمي فريمبونغ في الدقيقة 42 قبل أن يؤمِّن المدافع الدولي الإسباني أليكس غريمالدو النقاط الثلاث بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 76، وفقا لوكالة «فرانس برس».

واحتفل باير ليفركوزن بأفضل طريقة ممكنة بعيد ميلاد مدربه الإسباني شابي ألونسو الثاني والأربعين، حيث حقق فوزه الثامن على التوالي في الدوري الألماني وتحديدا منذ تعادله مع بايرن ميونيخ 2-2 في المرحلة الرابعة، كما أنه الفوز الثالث عشر تواليا في مختلف المسابقات.

كما لم يذق ليفركوزن، الذي سيقابل بعد خمسة أيام هاكن السويدي في الدوري الأوروبي حيث يتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بعد أربع جولات، طعم الخسارة في 18 مباراة خاضها هذا الموسم في مختلف المسابقات، حيث حقق 17 فوزا مقابل تعادل واحد.

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ليفركوزن يفرض تعادلًا دراميًا على بايرن ميونيخ في الدوري الألماني

وأعاد باير ليفركوزن، الذي حافظ على سجله خاليًا من الخسارة في الدوري الألماني بتحقيقه 11 فوزا مقابل تعادل، فارق النقطتين مع بايرن ميونيخ الفائز بصعوبة على كولن 1-0 أمس الجمعة، بعدما رفع رصيده في الصدارة إلى 34 نقطة، وبفارق كبير بلغ عشر نقاط عن شتوتغارت الثالث الذي يلعب أمام أينتراخت فرانكفورت مساء اليوم.

دورتموند يفوز على مونشنغلادباخ
وفي مباراة أخرى حافظ بوروسيا دورتموند وصيف الموسم الماضي على آماله في حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما قلب تأخره بهدفين أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ إلى فوز 4-2، ورفع رصيده إلى 24 نقطة متقدما بفارق نقطة عن لايبزيغ الخامس الخاسر أمام مضيفه فولفسبورغ 1-2، كما تعادل أونيون برلين مع أوغسبورغ 1-1، وفرايبورغ مع دارمشتات بالنتيجة ذاتها.

وتختتم منافسات المرحلة الأحد بلقاءي هايدنهايم مع بوخوم، وهوفنهايم مع ماينتس.

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