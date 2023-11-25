ليفربول ينتزع نقطة ثمينة من مانشستر سيتي.. ورقم قياسي جديد لهالاند بالدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

أنهى ليفربول سلسلة من 23 انتصارًا متتاليًا لمانشستر سيتي على أرضه، عندما تعادل معه في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي أقيمت اليوم السبت وانتهت بهدف لمثله ضمن المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إلا أن هداف مانشستر سيتي النرويجي إرلينغ هالاند أصبح أسرع لاعب يصل إلى حاجز الخمسين هدفًا في «البرميرليغ».

ليفربول لم يفز بملعب الاتحاد منذ 2015

وفاز مانشستر سيتي في 23 مباراة متتالية على أرضه في جميع المسابقات منذ 31 ديسمبر الماضي، لكن ليفربول الذي خاض معه معارك ضارية في موسمي 2019 و2022 عاد بنقطة التعادل على الرغم من اخفاقه في تحقيق الفوز الأول على ملعب الاتحاد في الدوري منذ عام 2015، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وهزّ هالاند الشباك في الدقيقة 27، رافعًا رصيده إلى خمسين هدفًا أحرزها في 48 مباراة، محطّمًا رقم الدولي السابق أندي كول الذي وصل إلى هذا الرقم في 65 مباراة.

كما عزّز هالاند (23 عامًا) صدارته لترتيب الهدافين برصيد 14 هدفا بفارق أربعة أهداف عن المصري محمد صلاح الذي أخفق في هزّ الشباك مع ليفربول.

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لكن مدافع ليفربول ترنت ألكسندر-أرنولد خطف نقطة لـ«الريدز» في الدقيقة 80، فأبقى على فارق النقطة مع مانشستر سيتي الذي قد يخسر صدارة جدول الدوري الإنجليزي في حال فوز أرسنال على برنتفورد اليوم.