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برشلونة يفقد نقطتين ثمينتين بالتعادل مع رايو فاييكانو بالدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 نوفمبر 2023, 06:28 مساء
برشلونة يفقد نقطتين ثمينتين بالتعادل مع رايو فاييكانو بالدوري الإسباني
مباراة برشلونة وفاييكانو بالدوري الإسباني السبت 25 نوفمبر 2023 (إكس)
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فقد برشلونة نقطتين ثمينتين في سباقه المحتدم على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم مع جيرونا وريال مدريد بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي 1-1 خارج قواعده أمام رايو فاييكانو في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني.

برشلونة يتأخر بهدف في الشوط الأول
على ملعب فاييكاس في مدريد وجد بطل «الليغا» نفسه في وضع حرج بعدما تأخر في النتيجة بحلول الدقيقة 39 عن طريق أوناي لوبيز، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

رد برشلونة أتى في الدقائق الأخيرة من المباراة وتحديدًا في الدقيقة 82 وبمساعدة النيران الصديقة بهدف المدافع الفرنسي فلوريان لوغون بالخطأ في مرماه.

وبتعادله الأول في الموسم تتوقف استفاقة برشلونة التي تحققت في آخر جولتين بانتصارين متتاليين بعد خسارة «كلاسيكو الأرض» أمام ريال مدريد.

من جهته، واصل رايو فاييكانو مسلسل الصمود أمام «البلاوغرانا» في «الليغا» للمباراة الخامسة على التوالي محققا ثلاثة تعادلات وانتصارين.

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واكتفى فريق برشلونة بإضافة نقطة لرصيده الذي أصبح 31 يظل بها في المركز الثالث، ولكن الفارق مع منافسيه على الصدارة، جيرونا الذي يملك 34 نقطة، وريال مدريد الذي يملك 32 نقطة أصبح مرشحًا للزيادة في حالة فوزهما على بلباو وقادش على الترتيب خلال الجولة الحالية من الدوري الإسباني.

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