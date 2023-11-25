فيسيل كوبي يحرز الدوري الياباني للمرة الأولى في تاريخه بعد خمسة أشهر من رحيل إنييستا

القاهرة - بوابة الوسط

أحرز فيسيل كوبي لقب الدوري الياباني لكرة القدم، السبت، للمرّة الأولى في تاريخه، بعد نحو خمسة أشهر من رحيل نجمه الإسباني المخضرم أندريس إنييستا إلى الدوري الإماراتي.

وفاز كوبي على ناغويا غرامبوس 2-1، ليضمن اللقب قبل مرحلة من ختام دوري «جيه ليغ»، وذلك بعد تعادل أقرب مطارديه يوكوهاما أف مارينوس في اليوم السابق، حسب وكالة «فرانس برس».

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وانضم إنييستا إلى فيسيل في 2018 بعد ظهوره أكثر من 600 مباراة بألوان برشلونة، حيث أحرز لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، والدوري الإسباني تسع مرات.

وترك بطل العالم السابق، البالغ 39 عاماً، ناديه الياباني للانضمام إلى نادي الإمارات الإماراتي في يوليو، بعد تقلص ظهوره في التشكيلة الأساسية.