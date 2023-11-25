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«البريميرليغ» يعود بقمة خاصة بين السيتي وليفربول بتوقيت ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 نوفمبر 2023, 12:46 مساء
«البريميرليغ» يعود بقمة خاصة بين السيتي وليفربول بتوقيت ليبيا
محمد صلاح مع ليفربول في قمة سابقة أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي. (أرشيفية : الإنترنت)
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تجرى في تمام الثانية والنصف عصر اليوم السبت، بتوقيت ليبيا، قمة كروية من نوع خاص، إذ تجمع القطبين مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليغ»، بعد توقفه أسبوعين بسبب مباريات الأجندة الدولية لنوفمبر الجاري.

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ويستأنف الدوري الإنجليزي منافساته بمواجهة من العيار الثقيل، حيث يستقبل مانشستر سيتي، متصدر الترتيب برصيد 28 نقطة، على ملعب الاتحاد ضيفه ليفربول، صاحب الوصافة بـ27 نقطة، في قمة لقاءات الأسبوع الـ13 للمسابقة. ويسعى حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة للعودة لنغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلة الماضية إثر تعادله المثير 4-4 مع مضيفه تشيلسي.

في المقابل، يتطلع «الريدز» لمواصلة نتائجه الجيدة، وحصد فوزه الرابع في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالمسابقة، خصوصا بعدما أصبحت مواجهات سيتي وليفربول بمثابة لقاءات قمة في البطولة، ولا سيما أن الألقاب الستة الأخيرة بالمسابقة ظلت حكراً عليهما، بواقع 5 ألقاب لـ«السماوي» ولقب وحيد لـ«الريدز».

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