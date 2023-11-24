توقيف الجزائري يوسف عطّال احتياطيًا بسبب منشوره حول العدوان الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

أوقفت الشرطة الفرنسية اليوم الجمعة مدافع نيس الجزائري يوسف عطّال على سبيل الاحتياط بعد اتهامه بالدفاع عن الإرهاب بسبب مقطع فيديو نشره حول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، بحسب ما علمت وكالة «فرانس برس» من المدعي العام في نيس، مؤكّداً بذلك ما نشرته جريدة «نيس ماتان».

يوسف عطال يحذف المنشور ويعتذر

وسارع عطّال (27 عاماً) إلى حذف المنشور واعتذر عنه، لكن ناديه قرّر في 18 أكتوبر الجاري إيقافه حتى إشعار آخر.

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من جانبها، أوقفت اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي يوسف عطال سبع مباريات اعتبارا من 26 من الشهر الماضي، كما جرى فتح تحقيق في الواقعة بعد إخطار النيابة العامة من قبل بلدية نيس.